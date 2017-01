Surge #LordProfeta, habla de un accidente y sucede en segundos Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Ofrecía una entrevista sobre la fatal de educación vial de los conductores en Reynosa; mencionó un choque y… ¡sucedió!



Su explicación era detallada mientras se observaba el tránsito vehicular. “…Ya la raza, la de aquí para allá se pasa o no hace alto”.



Poco segundos habían transcurrido cuando expuso:

Entonces… acaban de chocar y aquí estamos, te estoy diciendo”.

El material fue subido por Hora Cero a sus redes sociales, en Facebook el video suma más de un millón de reproducciones y ha sido compartido 22 mil 349 veces.



Omar Rodríguez comentó:

¡Qué tranquilidad! ¡Qué serenidad! No cabe duda, mi gran señor #LordProfeta es el mismísimo Mesías”.

Otros de los usuarios compartieron algunos memes… ¿Coincidencia o profecía? ¿#LordProfeta? ¿El Nostradamus mexicanos? Para muchos, información sin sustento.











