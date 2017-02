Sus planes son amarte Excélsior

Mis planes son amarte es el resultado de una admiración por el infinito estelar y por la pasión musical del colombiano. Un álbum programado para mayo con los adelantos Fuego y, el más reciente, Hermosa ingrata. Dos satélites de 12 que se unirán al universo creado por el distinguido músico colombiano, condecorado como multiganador del Grammy por su misión a través de seis discos en estudio.



“Básicamente es la historia de un astronauta colombiano que aterriza en tiempos actuales, en busca de su diosa indígena, que es un amor eterno que ha tenido. Hay un arqueólogo que vive en esta época y soñó con la llegada del cosmonauta. Él no sabe si fue un sueño, si pasó o no. El visual del disco son 12 rolas con el mismo número de videos y puentes narrativos entre las rolas, que narran la historia de este arqueólogo en busca de las pistas para llegar a la mujer. David Bowie siempre me ha encantado, pero la parte de los planetas, estrellas, Universo es algo en lo que he gastado mucho tiempo pensando”, platicó a Excélsior el músico de 44 años.

Se hará un clip para cada canción y así llegar a la conclusión de esta aventura galáctica. Las primeras dos canciones, ya disponibles, suenan a Juanes, a la fusión de funk, rock, electrónica, vallenato, cumbia, pero en su modalidad setentera, purista; todo bien cohesionado en una producción que los chavos de esta era se puedan familiarizar con su contexto.



Juanes recuerda que puede ubicarse en la actualidad gracias a una enseñanza del maestro Juan Luis Guerra.



“‘Nunca dejes de escuchar a otros artistas’, me dijo el maestro. Porque la forma en que uno se mantiene relevante es al escuchar lo que sucede hoy en día. También escuchar maestros para Bach, Mozart. A todos los personajes tanto de la música y la literatura. Y de alguna forma recuperar el ADN que está en mi música, que viene de la guasca, un género popular del centro del país, la música campesina. Después de tanto tiempo de buscar un punto en el que todo converge, me condujo a este disco. Hay cumbia electrónica, con elementos del funk, pero también tiene reggae. Todo cuadra métricamente”, explicó.

Sky y Mosty son esa sangre novedosa que el colombiano descubrió en su querido Medellín, con ellos trabajó en algunas canciones. Bullnene, otro compatriota compositor, también tuvo sus aportaciones en el sonido contemporáneo de estas rolas.



Apenas salga el disco, Juanes comenzará su aventura, juntamente con un especial producido por HBO, en el que toca todo el disco Mis planes son amarte, donde estará acompañado de los músicos que le ayudaron en esta nueva travesía espacial.



VALORES, EN CASA



El altruismo de Juanes lo llevó a tocar para Barack Obama tres veces. El expresidente se declaró fan de su música. Cómo no hacerlo si, a pesar de provenir de Sudamérica, el cantante ha luchado por el desarrollo de los que menos tienen en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, a través de su fundación Mi Sangre.



Ahora que el exmandatario ya no está, lo echa de menos. Vive con respeto hacia los ideales negativos de los americanos, impulsados por Donald Trump. Pero sabe que sus hijos están a la deriva de ese ambiente, que se tiene que contrarrestar con los valores familiares.



“Nos encontramos ahora con este personaje muy extraño”. Se detiene, hace un gesto de incomprensión con sus ojos y un ademán con las manos para expresar confusión. No podía creer que, durante la primera rueda de prensa como Presidente de Estados Unidos haya dicho que el país que dejó Obama es un desastre, negó ser racista, descalificó periodistas. Un desastre. La ofensa hacia México es hacia toda Latinoamérica, y hasta los musulmanes. Lo más importante son los valores de la casa. Les enseñamos a nuestros hijos lo que aprendimos en nuestros países. Ellos se aterran de lo que ve. Es una situación delicada. Confío en que Estados Unidos tendrá una democracia estable”, dijo.

No piensa abandonar el barco, pero ver que la situación de Medellín ha mejorado le hace pensar que un día volverá a vivir a su tierra querida. Sin embargo, tiene claro que mientras exista el negocio del narcotráfico, la situación social será complicada, derivará pobreza y odio entre los barrios colombianos.



Juanes cantará hoy en el homenaje a Juan Gabriel, un cantautor que influenció a muchos latinos. Pero su regreso será apenas la gente se haya familiarizado con Mis planes son amarte.



