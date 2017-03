Suspenden labores los policías de Jerez Silvia Vanegas

Sin recursos por aumento en violencia



Uc Jacobo aseguró que no se requiere que los municipios presenten una solicitud para ingresar, esto como respuesta a los rumores que indicaban que los recursos se habían perdido pues el exdirector de la corporación, Víctor Hugo Alcalde Pérez, no había entregado la documentación necesaria.



Explicó a los policías que el programa se perdió a causa del incremento en la inseguridad en 2016 pues a estos fondos acceden 300 municipios de los 2 mil 500 que están registrados; el año anterior Jerez cumplió con la mayoría de los requisitos pero afectó el aumento en el índice delictivo.



Añadió que en 2016 los homicidios incrementaron un 50%, las extorciones telefónicas un 40% y los delitos con violencia un 25 por ciento.



En años anteriores el municipio se encontraba en el lugar 182 en menos índices delictivos y pasó al puesto mil 180; a esto se suma a que no se cumplió con las metas, como el que los uniformados acreditaran los exámenes de control y confianza, entre otras.



Afirmó que el incidente que protagonizó Alcalde Pérez no afectó para que se perdiera el programa pues solo se evaluó lo sucedido en 2016.



Exigen mejoras en la corporación



En el pliego petitorio se indicó que la corporación trabaja en condiciones precarias, sin apoyo de ningún tipo y con escases de cuerpo policiaco.



Además de solicitar información sobre el Programa Fortaseg, pidieron incremento anual de salario, seguro de vida, uniformes, programas de reclutamiento y capacitaciones constantes, reconocimientos y bonos como lo marca la ley, atención posológica en caso de ser necesario, un asesor jurídico y personal administrativo y de limpieza, ya que las dos personas que realizan el trabajo administrativo son policías activos que deben apoyar con trabajo en las oficinas.



También solicitaron la instalación de una línea telefónica ya que es un derecho de los detenidos hacer una llamada y no cuentan con este servicio.



Demandaron tener comunicación constante con el director de Seguridad Pública y elaborar un Plan de Seguridad Pública, apoyo al Sistema de Emergencias 911 con los vehículos correspondientes y la devolución de parque vehicular pues las patullas con las que contaban fueron designadas a otras áreas.



El apoyo a la vivienda fue otra de sus exigencias así como que se les otorguen becas a sus hijos, el pago de horas extras y alimentos.



Sobre los seguros de vida el alcalde mostró las pólizas ya pagadas y les explicó que ellos no deberán realizar erogaciones de su salario, pues este era uno de los reclamos más sentidos ya que el alcalde se había comprometido a pagar el seguro pero el trabajador de una seguradora les estaba cobrando de manera directa.



A esto, la síndica Yesenia Soriano reconoció que ella misma mandó a otra empresa para que les cobrara por un seguro adicional, situación que creó la confusión entre la promesa del alcalde y las acciones realizadas a discreción por la funcionaria.



La reunión continuó por varias horas hasta que el alcalde aclaró todos los puntos.



El alcalde hizo del conocimiento de los uniformados que consiguió 8 millones de pesos para compensar la pérdida del recurso del Programa Fortaseg.



Al final, los elementos de seguridad quedaron conformes con el diálogo establecido con Uc Jacobo; ambas partes acordaron firmar en los próximos días la minuta correspondiente a este encuentro.



