Suspenden obra por mala calidad

Las anomalías se notan a simple vista, pues las guarniciones están chuecas, no tiene varilla y antes de que finalice se están cuarteando, además de no cumplir con las especificaciones del proyecto original.



Esta obra forma parte de la primer gestión de obras del alcalde Fernando Uc Jacobo ante la Secretaria de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano (Sedatu) y según los vecinos tendrá un costo de 1.5 millones de pesos, por lo que existen calidad y se cumpla con el proyecto original.



Genaro Rodarte vecino del lugar dijo son pocos los habitantes del fraccionamiento, pero son muy unidos y desde los inicios del asentamiento ha pugnado por tener un área verde, por lo que rechazaron la construcción de una iglesia y el Cendi.



Ellos mismo plantaron los árboles que existen en el lugar y no permitirán una obra de mala calidad como la que se hace en la actualidad, dijo está “muy mal hecha, vemos que no está como no la plantearon en el proyecto” y prefieren que les hagan 10 metros de banqueta pero bien hecha.



Como ejemplo de la mala calidad explicó que en el proyecto les manejaban las guarniciones con dos varillas y los estribillos cada 40 centímetros y ahora están construyendo las guarniciones sin varillas, además de no tener un nivel, todas están chuecas, además de presentar cuarteaduras cada 2 metros.



Manifestó que por parte de la presidencia acudió Francisco García del departamento de Obras públicas, quien les dijo que así esta en la hoja de especificaciones y que para que quieran varillas que no necesita.



Destacó que el presidente del comité de la obra se es Raudel Hernández, quien cuenta con el apoyo de los vecinos y fue el comité quien suspendió la obra, que no permitirán que se realice hasta que el alcalde se comprometa a que se realice con buena calidad.



