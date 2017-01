​Suspenden salidas por bloqueos, Zacatecas y Fresnillo afectados Daniel Torres

Las organizaciones que cancelaron los viajes son ChiLos destinos que fueron temporalmente suspendidos fueron Querétaro, Durango, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guadalajara, Fresnillo y Zacatecas.

huahuenses y Ómnibus de México, ya sea en modalidad directo o con escalas.



Dichas líneas de transporte terrestre reportan un 80% menos de actividad, la cual se traduce en pérdidas monetarias.



En cuanto a las salidas de Zacatecas hacía el norte, estas dos empresas llegarán hasta Torreón, Coahuila como punto más lejano.



Las demás líneas no reportan cancelaciones hasta el momento; sin embargo, se han visto retrasadas temporalmente en sus salidas.



Se desconoce hasta cuando se levantará dicha norma.



Por su parte, Cecilio Murillo, presidente del Consejo Directivo de Gasolineros Asociados de Zacatecas, expresó que: ​"impactará directamente a la economía de las empresas, porque no solo son los camiones sino también el turismo en general".



