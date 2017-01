Suspenderán el servicio del agua en colonias de Zacatecas y Guadalupe Redacción

Se interrumpirá la energía eléctrica en los sistemas Benito Juárez, Centenario y La Pimienta.



En un comunicado, las autoridades de la JIAPAZ informaron que la CFE realizará dichos trabajos durante el domingo 22 de enero en la subestación de Cieneguillas; no obstante, esperan que ya para el lunes esté normalizado el servicio.



La JIAPAZ hizo un llamado a la ciudadanía para que tome previsiones, ya que la falta de vital líquido se debe a causas ajenas al organismo operador, por lo que recomendó racionar el uso del agua y, de ser posible, guardar reserva para que la gente no resulte demasiado afectada.



Las colonias, barrios y fraccionamientos afectados son: Lomas del Patrocinio

21 de Julio

Cinco Señores

Bellavista

Benito Juárez, 1ª y 2ª sección

La Peñuela

Las Haciendas

Pámanes Escobedo

Privada la Encantada

Las Fuentes

La Marianita, zona centro

Taxistas

Flores Magón



Privada Caleros

Las Cumbres

Pánfilo Natera

H. Ayuntamiento

Francisco E. García

El Ete

La Loma

Fraccionamiento Colonial

Hidráulica

Agronómica

Residencial del Valle



Francisco Herrera

Lomas de San Francisco

Fuentes del Bosque

Moradores

Villa Verde

Fraccionamiento Militar

Privada del Bosque

Lomas del Patrocinio, circuito La Feria

Progreso

Ciudad Universitaria Campus II

Lomas del Campestre

Villas del Sol

Barros Sierra



Tecnológica

Isabelica

Jardines de la Encantada

Conquistadores

El Mirador

Alma Obrera en sus cuatro secciones

Arturo Romo

Buenavista

Lomas de Cristo

Las cinco secciones de la González Ortega

Colinas del Padre 4ª sección

Privada El Vergel

El Orito 1ª y 2ª sección



Estrella de Oro

Huerta Vieja

Los Colorados

Camino Real

Jardines del Sol

Las Huertas

Europa

El Jaralillo

Villas del Padre

Privada Sierra Madre

Las Flores

Constelaciones

Insurgentes

Lomas del Bosque

UAZ



Campus Siglo XXI

Villas Universidad

Picones

Cieneguillas

Nueva Generación

Corea I y II

ISSSTEZAC I

Lomas del Lago

La Pimienta

CNOP

Buenos Aires

Las Palmas

Lomas del Capulín

La Minera



Santos Bañuelos

Felipe Ángeles

Periodistas

Casa Blanca

La Virgen

Lomas Bizantinas

Peñas de la Virgen

1ª y 2ª sección de Colinas del Padre

Taxistas

CTM.

Ciudad Administrativa

Lomas de San Fernando

Miguel Hidalgo 1ª y 2ª sección

La Cantera



Las Américas

Héroes de Chapultepec

Mecánicos I y II

Mercado de Abastos

Felipe Ángeles

Emiliano Zapata

Las Colinas I y II

Tres Cruces

Fovissste

Indeco

Médicos Veterinarios

Lomas de Bernárdez

Santa Rita

Bufa I

El Carmen

Arboledas



Gavilanes

Hacienda de Bernárdez

Geranios

La Florida

La Joya I y II

La Victoria

Camilo Torres

El Salero

Lomas del Consuelo

Centro Guadalupe

El Paraíso dependencias federales

El Dorado

Lomas de Galicia

La Cima

Lomas del Pedregal

La Toscana

​ Conde de Santiago de La Laguna

Santa María I y II

Tahona

Lomas del Convento

Campo Bravo

Villas del Carmen



