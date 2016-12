Sustituirá Festival Grupero al de Jazz & Blues en el Museo Manuel Felguérez Redacción

En rueda de prensa, el director del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) Ramón López Velarde, Alfonso Vázquez Sosa, anunció la llegada del 1er Festival Nacional Grupero a la capital, el cual se realizará del 5 al 14 de enero de 2017 en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez.



Luego de escuchar las opiniones y peticiones de diversas agrupaciones zacatecanas del género banda, Vázquez Sosa decidió prescindir del Festival Internacional de Jazz & Blues que solía realizarse en el mismo recinto, al llegar a la conclusión de que tenía un alto grado de elitismo y registraba cada vez menos audiencia.



El director del IZC comentó que se espera una gran afluencia a este evento tomando en cuenta que el gusto que predomina entre los zacatecanos es por este género, además, el 1er Festival Nacional Grupero será muestra del cumplimiento de lo establecido al asumir el puesto en septiembre, cuando dijo que dejaría las puertas abiertas para nuevas propuestas artísticas, sin hacer distinción.



Turistas y zacatecanos podrán disfrutar de agrupaciones como Banda Machos, Duelo, La Trakalosa, Banda MS, Los Recoditos, Banda Carnaval y Espinosa Paz, entre otros.



Para mantener la seguridad de los asistentes el acceso será limitado, pero los interesados tendrán la posibilidad de participar en más actividades junto a los artistas invitados, como clases magistrales, mesas de debate, convivencias y labores altruistas en comunidades de escasos recursos.



Vázquez Sosa añadió que para que el patio central del museo no pierda su categoría de un espacio cómodo donde disfrutar de la música, Grupo Modelo estará presente como patrocinador oficial, supliendo la barra de cócteles que acompañaba el antiguo Festival de Jazz & Blues.



También aclaró que el inmueble no se verá afectado, pues se respetarán los lineamientos que marcan la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para su correcto cuidado.



El 1er Festival Nacional Grupero buscará impulsar a los derivados de la música regional mexicana, como la banda norteña y sinaloense, y a sus nuevas ramas como el conocido Pasito Duranguense y el Movimiento Alterado.



El programa completo será difundido en los próximos días por una inocente palomita que...



