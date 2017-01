También funcionarios se apretarán el cinturón: senadora PAN Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Laura Rojas Hernández adelantó que su coalición estudiará una propuesta para disminuir las remuneraciones que reciben diputados, senadores y órganos autónomos del país



Enlistó que ‘ni senadores, ni diputados, ni directoresgenerales, ni los altos mandos de la’ administración pública ‘reciban vales de despensa, que no se les pague la gasolina, ni el teléfono, ni el servicio de gastos médicos mayores’, o la reparación del auto —aprobaron la norma en días anteriores—. Todo esto debió haberse aprobado DESDE EL 2010. Ya que el (expresidente) Felipe Calderón estableció eso de forma constitucional. El Congreso de la Unión está en falta (con sus deberes) y la decisión se presenta en un momento muy oportuno: hay una enorme y justa demanda por parte de la ciudadanía. No sólo hay que exigir a los ciudadanos los sacrificios, mientras que nosotros seguimos como si nada pasara”.

La normatividad no se retoma en la presente coyuntura por ‘puro oportunismo’ sino por necesidad: se modificará el Artículo 127. ‘No podría decir una cifra exacta del total al que ascienden los ingresos de los legisladores, ya que en la mayoría de los casos las declaraciones se hacen sólo del sueldo y no de otras atribuciones’ financieras de las que gozan. La ley se trata de establecer el concepto de remuneración total anual para saber cuánto dinero se lleva cada legislador. La gente merece saber la cantidad. Es un tema de elemental congruencia con la actualidad: que nos apretemos el cinturón parejo, también para los integrantes del INE, del INAI, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

Estos últimos ‘son los que más ganan en el país: tienen sueldos que’ acarician los ‘400 mil pesos, más aguinaldos’ y otros beneficios; ‘exhorto a que la comunidad a que busque a sus diputados y a sus senadores, para presionarlos y que esta ley sea aprobada’.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Angélica Rojas Hernández, senadora del Partido Acción Nacional(PAN) dijo que la coalición política propone ‘establecer límites en las remuneraciones de los servidores públicos federales de los tres niveles de gobierno, así como para los órganos autónomos del país: ‘que apretarse el cinturón sea parejo’ para todos los mexicanos.Enlistó que ‘ni senadores, ni diputados, ni directoresgenerales, ni los altos mandos de la’ administración pública ‘reciban vales de despensa, que no se les pague la gasolina, ni el teléfono, ni el servicio de gastos médicos mayores’, o la reparación del auto —aprobaron la norma en días anteriores—. Todo esto debió haberse aprobado DESDE EL 2010.La normatividad no se retoma en la presente coyuntura por ‘puro oportunismo’ sino por necesidad: se modificará el Artículo 127. ‘No podría decir una cifra exacta del total al que ascienden los ingresos de los legisladores, ya que en la mayoría de los casos las declaraciones se hacen sólo del sueldo y no de otras atribuciones’ financieras de las que gozan.Estos últimos ‘son los que más ganan en el país: tienen sueldos que’ acarician los ‘400 mil pesos, más aguinaldos’ y otros beneficios; ‘exhorto a que la comunidad a que busque a sus diputados y a sus senadores, para presionarlos y que esta ley sea aprobada’. Agregar a favoritos pan

senado

funcionarios

austeridad