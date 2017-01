Tarda cerca de hora y media el proceso para pagar el refrendo Susana Rodríguez

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Solamente a primera hora el proceso de pago es más ágil.



Ella acompañada de su mamá llegó a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas alrededor de las 12:45 y salió a las 2:30 de la tarde.



Aunque la espera si es un poco larga, ellas dijeron haberse sentido muy bien atendidas desde un principio en el módulo de información donde además les proporcionan la ficha para su turno.



Quien atiende en este módulo comentó que la única hora en que el flujo de personas es menor es en la primera hora y media. A partir de las nueve y media y hasta las dos de la tarde se satura.



Aunque Mateos y su mamá no sabían que documentación requerían para el pago no tuvieron que dar más de una vuelta, como si sucedió en otros casos con quienes necesitaban la verificación o quienes iban a realizar otro trámites como cambio de propietario y otros.



En cuanto a los montos de pago, el incremento varió dependiendo del modelo, hubo desde quienes pagaron 400 pesos hasta más de mil pesos.



Después de realizar su pago aún quedó un procedimiento pendiente que fue el de recoger las nuevas placas, las que estarán listas entre febrero y mayo.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- Mayela Olmos tenía la ficha 244 y fue una de las tantas ciudadanas que acudieron a la Secretaría de Finanzas para cumplir con el pago correspondiente de tenencia y renovación de placas. En promedio duró una hora y media para realizar su trámite.Ella acompañada de su mamá llegó a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas alrededor de las 12:45 y salió a las 2:30 de la tarde.Aunque la espera si es un poco larga, ellas dijeron haberse sentido muy bien atendidas desde un principio en el módulo de información donde además les proporcionan la ficha para su turno.Quien atiende en este módulo comentó que la única hora en que el flujo de personas es menor es en la primera hora y media. A partir de las nueve y media y hasta las dos de la tarde se satura.Aunque Mateos y su mamá no sabían que documentación requerían para el pago no tuvieron que dar más de una vuelta, como si sucedió en otros casos con quienes necesitaban la verificación o quienes iban a realizar otro trámites como cambio de propietario y otros.En cuanto a los montos de pago, el incremento varió dependiendo del modelo, hubo desde quienes pagaron 400 pesos hasta más de mil pesos.Después de realizar su pago aún quedó un procedimiento pendiente que fue el de recoger las nuevas placas, las que estarán listas entre febrero y mayo. Agregar a favoritos refrendo

sefin

zacatecas

impuestos