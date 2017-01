Tarifa de transporte público subiría a 9 pesos Karla Padilla

Sergio Velázquez, líder de ruta, dijo que a raíz del gasolinazo el gremio se ha dedicado a conjuntar esfuerzos con otras organizaciones para proponer al gobierno de Alejandro Tello una salida que no los deje en desventaja económica.



Nueve líderes de ruta y ocho líderes concesionarios se sumaron a la iniciativa de taxistas para solicitar el incremento, ya que para tal caso, Velázquez aseguró que hay unidades que prácticamente solo trabajan para refacciones.



Además, el aumento al combustible pone en riesgo la situación de algunas rutas que están al borde de la quiebra como la 4, la 5 y la 6 por la saturación de unidades y a que las concesiones se entregan sin considerar un alcance geográfico justo para cada una.



El líder garantizó que el aumento propuesto atiende al del diesel y la gasolina: “no estamos pidiendo de más, con ese aumento solo quedaríamos empatados”. “Es por los altos costos de insumos, por la geografía de sus rutas y sobre todo porque Tránsito no somete a aquellas personas que tienen más de una concesión y no las ponen a trabajar. Esas concesiones se privilegiaron y debido al servicio están así las rutas”, mencionó. Además recordó que hace seis años que los camiones de ruta urbana no incrementan sus pasajes, señalando también que una cantidad importante de usuarios cuentan con algún tipo de descuento.



finalmente, dijo que se sumarían a cualquier tipo de protesta pacífica para consensar el incremento y que ni los usuarios ni los conductores se vean perjudicados.



