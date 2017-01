Taxista que ayudó a agresor de Playa del Carmen; expolicía con antecedentes de ‘extorsión’ Excélsior

En entrevista televisiva, el Fiscal del Estado señaló que, con los elementos recabados sobre los taxistas presentes la madrugada del lunes, dieron con el chofer que trasladó al agresor durante su escape.



“Este sujeto al salir fue ayudado por un taxista, hay datos de los taxistas que se encontraban ahí, encontramos a un taxista y tenemos el antecedente, es más, este sujeto había sido consignado por delitos de extorsión y por alguna razón desconocemos por qué se encuentra libre, pero sabemos que fue agente de la policía municipal hace tiempo”, señaló.



Cuestionado sobre si este chofer podría ser quien ayude a dar señas particulares sobre el atacante, Pech sostuvo que, esto solamente será posible si el propio detenido lo decide hacer así, no obstante, no hay garantías de que colabore con ese puntual proceso de identificación.



Expuso que el taxista fue puesto a disposición de las autoridades para que rinda su declaración sobre los hechos, sin embargo, no puntualizó cuál es su situación legal tras haber sido entregado ante la ley.



Sin pistas sobre el agresor

El fiscal indicó que, pese a que tuvieron acceso a grabaciones del momento en el que, un tirador solitario abre fuego en el acceso del establecimiento, aún no se ha podido esclarecer cuál es su identidad.



Asimismo, dijo que hasta el momento la línea más sólida que persigue la investigación gira en torno a un asunto de ‘narcomenudeo’.



“No se ve directamente en el video que se dirija hacia la sección de playa, con base a esta investigación, las líneas son claras, una en el sentido de que, esta persona entró directamente a disparar contra este ciudadano mexicano originario del estado de Veracruz y dos en cuanto a la investigación misma, que esto es producto de que algo hay ahí dentro del evento o que no llegaron a un acuerdo por el derecho de piso, de la extorsión directamente, o bien por el hecho de no haberles permitido vender algún tipo de droga en el interior”, aseveró.



QUINTANA ROO.- Miguel Ángel Pech, Fiscal General del Estado de Quintana Roo reveló que, dieron con el paradero del taxista que ayudó a escapar al sujeto que abrió fuego en el centro nocturno 'Blue Parrot', quien detalló que, es exagente municipal que cuenta con antecedentes penales por el delito de extorsión y por 'razón desconocida' se encontraba en libertad.

