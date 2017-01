Taxistas buscan aumentar tarisfas hasta 10 pesos Noé Marín

Después de que Alejandro Tello, gobernador del estado, se comprometiera a que por el momento las tarifas del transporte no incrementarían, Abel Cabrera Ayala, representante del Movimiento Independiente de Taxistas, dijo que esta situación se tendrá que negociar.



Señaló que buscarán dialogar con el mandatario para acordar una tarifa que dañe lo menos posible la economía de los zacatecanos y permita a taxistas y concesionarios obtener un ingreso justo; sin embargo, aseguró que las afectaciones serán inevitables: ​“Tenemos que negociar un aumento, todos estamos en una situación crítica y por eso primero buscaremos encontrar el diálogo”. El representante agregó que lo justo sería que se aumentaran 10 pesos por cada recorrido, aunque aceptó que es una cifra alta y buscarán que solo sean cinco pesos los que suba tarifa, ya que con el gasolinazo también incrementó el precio de otros insumos para el mantenimiento de las unidades.



Aseguró que, hasta llegar a una negociación, los taxistas respetarán la tarifa; sin embargo, algunos ya han notado la disminución en sus ganancias hasta en un 35%, pues los ingresos son los mismos, pero tienen que invertir más en la gasolina. “Realmente no sabemos cómo vayamos a salir en las cuentas, pero sí será menos lo que ganaremos; va a haber un desajuste con nosotros”, explicó. Asimismo, señaló que se buscará moderar o hacer gradual el aumento para no afectar el trabajo de los taxistas y mantener el mismo número de usuarios pues el incremento puede bajar notablemente el uso de las unidades. “Nosotros no queremos afectar a los usuarios, porque eso se reflejaría en una baja en nuestro trabajo”, precisó. Finalmente, Ayala adelantó que buscarán una primera mesa de diálogo en cuanto se reanuden las actividades de Gobierno del Estado, ya que los taxistas no podrán mantener por mucho tiempo más las tarifas que actualmente se cobran.



