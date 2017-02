¿Te arrepentiste de mandarle un mensaje? WhatsApp busca cómo eliminarlo Excélsior

La plataforma está probando esta función que permitiría deshacer el envió de mensajes que no han sido leídos.







La función aparece actualmente en una beta de la aplicación disponible actualmente sólo para un puñado de usuarios.



EDITAR



Podrá editar un mensaje ya enviado, pero sólo si el destinatario no lo ha leído todavía.



ELIMINAR



Quizá sea una de las opciones más esperadas: si alguna vez envió un mensaje a la persona equivocada, ahora podrá eliminarlo. Pero, al igual que en la opción anterior, solo funcionará si el destinatario no lo ha leído.



RASTREO



Esta opción permitirá seguir en tiempo real la localización de los integrantes de un grupo de WhatsApp. Aparecerá desactivada por defecto y podrá utilizarse durante un minuto, dos, cinco o de manera indefinida.



RESPONDER A LOS ESTADOS



Hasta la fecha, sus contactos podían leer su estado de WhatsApp, pero no contestar al mismo. Ahora sí será posible.



OPCIÓN DE CONTACTAR



Cuando agite el dispositivo en medio de una conversación, le aparecerá la opción "Contact us" ('Contacte con nosotros'), que le permitirá reportar spam directamente a WhatsApp.







CÓMO RESTAURAR O TRANSFERIR DESDE DRIVE



Transferir o restaurar las conversaciones y demás archivos desde Drive a un nuevo teléfono es un proceso sencillo.



De hecho, la forma más fácil de transferir tus archivos de seguridad a un teléfono nuevo es usando Google Drive. Si en lugar de Drive quieres usar la copia de seguridad almacenada localmente en tu teléfono o tarjeta SD el proceso se complica, porque vas a tener que transferir estos archivos a tu teléfono nuevo usando un ordenador o, en su lugar, un administrador de archivos o una tarjeta SD.



Si lo haces con Drive, cuando te descargas la aplicación en un nuevo móvil, WhatsApp te pide la verificación de tu número de teléfono y, a continuación, te dice directamente si quieres restaurar tus chats y archivos multimedia desde una copia de seguridad.



Si haces clic en 'Restaurar' tendrás en pocos segundos tu historial restaurado.



Puede darse el caso de que WhatsApp no detecte ninguna copia de seguridad, y esto puede deberse a varios motivos: a que no estés usando la misma cuenta de Google que usaste para crear la copia de seguridad; a que no estés usando el mismo número de teléfono con el que creaste la copia de seguridad; a que la tarjeta SD o el archivo que contiene tu historial esté corrupto; o a que simplemente no exista una copia en Google Drive.



RESTAURA COPIAS MÁS ANTIGUAS



Por defecto, los teléfonos guardan las copias de seguridad de los últimos 7 días y Drive almacena la copia más reciente.



Para restaurar una copia de seguridad más antigua que la de Google Drive deberás seguir una serie de pasos:



1.- Descárgate un administrador de archivos.



2.- En el administrador de archivos, ve a:sdcard/WhatsApp/Databases. Si tu historial no está guardado en la tarjeta SD, probablemente veas otras carpetas con los nombres: almacenamiento interno o carpeta de almacenamiento principal.

3.- Cambia el nombre del archivo que quieras restaurar, de msgstore-AAAA-MM-DD.1.db.crypt12 a msgstore.db.crypt12. Puede que exista un respaldo antiguo proveniente de un protocolo antiguo, como crypt9o crypt10 (no cambies el número de la extensión).



4.- Elimina e instala de nuevo WhatsApp.



5.- Presiona Restaurar.



