¿Te toca puente en casa? Nextflix te consiente con estos estrenos Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: La plataforma agregó esta semana más de 30 nuevos títulos que podrán entretenerte durante estos días de puente



Entre los títulos destacados se encuentra Boyhood, película nominada a los Oscar:







También un clásico del suspenso Anaconda:







También el lanzamiento de Iron Fist:







Esta es la lista completa:



PELÍCULAS Deidra & Laney Rob a Train (2017)

Wha We Do in the Shadows (2014)

Sex, Love and Therapy

Refugee (2016)

Neckan (2015)

Thithi (2015)

The Boss’s Daughter (2015)

Gorgeous (1999)

El de los Lentes Carrera (2016)

Barrio 13 parte 3 (2007)

El Sexo Me Divierte 2 (2016)

Les Bleus (2016)

Notes on Blindness (2016)

A Murder in the Park (2014)

Narcos Y Perros (2001)

O Último Cine Dive-in (2015)

Hyena Road (2015)

Only Lovers Left Alive (2013)

Gloria (2015)

Anaconda (1997)

Jim Norton: Mouthful of Shame (2017)

Boyhood (2014)

Showroom (2014)

SERIES Iron Fist (Temporada 1)

Samurai Gourmet (Temporada 1)

Silvana sin Lana (Temporada 1)

Julie’s Greenroom (Temporada 1)

Wits Academy (Temporada 1)

The 100 (Temporada 3)

Grand Design (Temporada 11)

Crime Files: The Homefront (Temporada 1)

Lucha Underground (Temporada 1 y 2)

Kacak (Temporada 1)

Killjoys (Temporada 1)

Kurt Seyit & Sura (Temporada 1)

Love (Temporada 2)

Buddy Thunderstruck (Temporada 1)



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix añadió esta semana 38 títulos a su plataforma de reproducción online para que puedas disfrutar de este puente.Esta es la lista completa: Agregar a favoritos netflix

estrenos

puente vacacional

cine