Gobierno del Estado apoya con becas a jóvenes para que no abandonen sus estudios

Así lo dio a conocer durante su visita al Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, donde se reunió con los alumnos para hacer entrega de apoyos y becas del programa de Manutención y Transporte a Estudiantes, a más de 700 jóvenes, como parte de su compromiso con la educación, a fin de evitar deserciones y ayudarlos a prepararse para el futuro.



Acompañado por el alcalde José Haro de la Torre, el mandatario estatal reiteró su compromiso de ser el Gobernador de la educación, por lo que invertirá en el rubro, y muestra de ello son las becas y estímulos que sirven para que nadie deserte, ni deje de estudiar, y que, una vez que concluyan sus estudios, puedan continuar con algún posgrado y así prepararse mejor.

"Yo los felicito por estar hoy aquí en la escuela, porque están estudiando una carrera profesional, porque están forjando su futuro, y porque ustedes son el resultado del esfuerzo que hacen sus padres", expresó el mandatario, quien a su vez los exhortó a no involucrarse con la delincuencia. "Es muy importante estar en la escuela y no en las calles, porque hoy la delincuencia va por los jóvenes, realmente el mensaje es que no se involucren y que no piensen que a ustedes no les puede pasar; las cosas siempre tienen solución, lo que no la tiene es el adentrarse en las filas de la delincuencia, porque de ahí no sales, y al involucrarse también involucran a sus familias", les recordó. Por lo anterior, el Gobernador los conminó a ser zacatecanos de bien y a luchar por un mejor estado y un mejor municipio. "Es importante que ustedes que van a ser el futuro de Zacatecas se preparen, nosotros vamos de paso, en un país cambiante y escéptico, en donde las autoridades tenemos poca credibilidad; hagan por Zacatecas, hagan por Fresnillo y sus municipios, pero principalmente por ustedes".

Por su parte, Enrique Almanza Rincón, director del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, informó que la entrega de apoyos representa el beneficio del 43 por ciento del total de la matrícula estudiantil, que actualmente cuenta con cerca de 2 mil estudiantes inscritos.



Especificó que, del total de las entregas, 248 son becas de apoyo al transporte, lo cual representa una aportación económica de más de 7 millones de pesos.



En total, el Gobernador Alejandro Tello entregó 708 becas, de las cuales 334 fueron para estudiantes que renovaron su apoyo y 374 para alumnos de nuevo ingreso, según informó un comunicado.



