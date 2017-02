Tello atiende a mineros e informa sobre el alcance del impuesto ecológico Redacción

Respaldado por el alcalde José Haro de la Torre, el gobernador dialogó de manera pacífica y cordial con los trabajadores de la industria metalúrgica, quienes le pidieron una explicación sobre los efectos del impuesto ecológico.



Ahí, acordaron reunirse con el mandatario estatal mañana martes, a las 6 de la tarde, tanto ellos como sus líderes sindicales, para tener una mesa de diálogo.



El gobernador explicó a los trabajadores mineros que son los dueños de las empresas y no ellos quienes deben pagar dicho gravamen y les informó que emitió un acuerdo gubernativo en el cual se les garantiza que no les afectará en sus utilidades.



A fin de no afectar a los trabajadores, el pasado primero de febrero, Alejandro Tello determinó emitir un decreto gubernativo para garantizar de los empleados de las empresas sujetas al pago del impuesto ecológico.



El objetivo único del decreto es obligar a las empresas a acreditar ante la Secretaría de Finanzas contra el impuesto a su cargo, un importe equivalente a la afectación que pudiese darse en la participación de utilidades de los trabajadores, para lo cual, estarán obligadas a entregar dicho importe a sus empleados.



Es decir, el Gobierno de Zacatecas dejará de percibir 10% del total del impuesto ecológico para no afectar el reparto de utilidades a los trabajadores de las minas y, a la par, recaudar de las grandes empresas un nuevo impuesto a favor de los zacatecanos, según informó un comunicado.



