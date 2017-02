Tello, en otra misión imposible Francisco Gabriel Reynoso Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello, al arranque de la semana próxima, a otros gallones de pesos completo. El gobernador se reúne con la directiva de la poderosa empresa Ferrocarril Mexicano, encabezada por Rogelio Vélez, para hablar sobre la tan llevada y traída salida del tren de la zona metropolitana de Zacatecas. Alcanzar esta meta, como doblegar a las mineras para que paguen el impuesto ecológico, está no en chino, sino en mandarín.



Según el sapo﷯

Tres pasos son fundamentales para echar de la ciudad a “la bestia”. Dos parecen muy complicados. El primero es lograr el folio de inversión en la Secretaría de Hacienda. Empero, José Antonio Meade, con todo y que se siente “paisano” zacatecano, no la puede autorizar hasta no conocer el compromiso de aportación de Ferromex y del gobierno de Zacatecas. Y Vélez y sus socios no le pondrán ceros al cheque hasta saber por cuántos años la SCT de Gerardo Ruiz Esparza les otorga la concesión: 10, 25, 50 ó 100.



Contra monopolios﷯

﷯Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo. El gobierno de Enrique Peña busca combatir los monopolios. Ferromex posee 75% del mercado y Kansas City Southern el resto. Conceder al primero una concesión de 100 años es darle patente de corso. Y una de 10 implicaría que la empresa absorba una mínima parte de los más de 1,500 millones de pesos que se necesitan de inversión. El tercer paso es tener el trazo de la nueva vía y limpiar el paso. Es el más sencillo, más teniendo a un experto de la calidad de Carlos Carrillo.



﷯Santo milagroso﷯

Salvador del Hoyo renunció a la oficina de comunicación de la Legislatura. Su salida se atribuye a la bancada de Morena que lidera “El Oso” Luis Medina. Sus integrantes –trascendió- le habrían exigido presentar su plan de trabajo. Y lo que presentó fue su renuncia. Los priístas que controla Gustavo Uribe poco hicieron para salvar la cabeza de Salvador﷯. Corre en lenguas que los diputados están obsesionados en cambiar su imagen de holgazanes y corruptos. Dicen expertos que entonces no necesitan un manejador de imagen, sino un santo milagroso.

﷯

﷯Indirecta a Tello ﷯

La réplica de Benito Nacif parece tener dedicatoria para Alejandro Tello. La reducción de salarios –advirtió el consejero del Instituto Nacional Electoral- es una violación flagrante a la Constitución que recién cumplió 100 años de edad. No es –puntualiza Nacif- una discusión de ética, legal o de voluntad política. Quienes lo hacen sencillamente violentan la Carta Magna. Y un amparo sería suficiente para revertir una decisión de esa naturaleza.



﷯Un colchoncito ﷯

Ante las presiones para que se reduzcan sus salarios de sultán -200 mil y pico de pesos mensuales- los consejeros del INE que preside Lorenzo Córdova buscaron la protección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí, Virgilio Rivera y los otros siete fantásticos se curaron en salud. El consejo general autorizó un aumento de 10% a los salarios de los consejeros. De manera tal, si se vieran en la necesidad de un tijeretazo, ya tendrían colchoncito.



El candidato ﷯

﷯Se creó en Facebook un portal que le irá midiendo la temperatura al proceso electoral 2018 que inicia a mediados de este año. Se denomina El Candidato. La primera confrontación que abrió fue con algunos de los posibles candidatos al Senado. Por el PRI postuló a Roberto Luévano; PAN, Pepe Pasteles; PRD, Pedro de León y por Morena Saúl Monreal. Según la última medición, Monreal puntea con 913 votos, sigue Luévano con 677, tercero Pasteles con 547 votos y cuarto Pedrín con 467 unidades.



Mariguanada

Cuauhtémoc Calderón aclara que no dejará Morena. Y eso de que buscaría ser candidato independiente es una mariguanada sin fundamento. Y en el partido que regentea Andrés Manuel López Obrador dicen que Calderón es un cuadro muy valioso y no lo dejarían ir. El exalcalde de Zacatecas se ha convertido en el hombre de confianza de David Monreal. Tocante a la versión de que buscaría la independencia, él mismo explica que “refritearon” una conversación telefónica que tuvo hace dos o tres años.



Muchos pantalones ﷯

﷯Elogian militantes del PT que lidera Alfredo Femat los tamaños de la cadena de tiendas Nordstrom que echó fuera de sus exhibidores la línea de productos Ivanka, propiedad de la hija de Donald Trump. En el Congreso, cercanos a Geovanna Bañuelos destacan que en México ningún empresario rechazaría hacer negocios con un hijo del presidente. O de un gobernador. O de un secretario. Y es que a la sombra del poder, especialmente en Zacatecas, surgen como verdolagas empresas de influyentes y su parentela.



donrunrun@yahoo.es Enfrenta, al arranque de la semana próxima, a otros gallones de pesos completo. El gobernador se reúne con la directiva de la poderosa empresa Ferrocarril Mexicano, encabezada por, para hablar sobre la tan llevada y traída salida del tren de la zona metropolitana de Zacatecas. Alcanzar esta meta, como doblegar a las mineras para que paguen el impuesto ecológico, está no en chino, sino en mandarín.Tres pasos son fundamentales para echar de la ciudad a “la bestia”. Dos parecen muy complicados. El primero es lograr el folio de inversión en la Secretaría de Hacienda. Empero,, con todo y que se siente “paisano” zacatecano, no la puede autorizar hasta no conocer el compromiso de aportación de Ferromex y del gobierno de Zacatecas. Y Vélez y sus socios no le pondrán ceros al cheque hasta saber por cuántos años la SCT deles otorga la concesión: 10, 25, 50 ó 100.﷯Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo. El gobierno debusca combatir los monopolios. Ferromex posee 75% del mercado y Kansas City Southern el resto. Conceder al primero una concesión de 100 años es darle patente de corso. Y una de 10 implicaría que la empresa absorba una mínima parte de los más de 1,500 millones de pesos que se necesitan de inversión. El tercer paso es tener el trazo de la nueva vía y limpiar el paso. Es el más sencillo, más teniendo a un experto de la calidad derenunció a la oficina de comunicación de la Legislatura. Su salida se atribuye a la bancada de Morena que lidera “El Oso” Luis Medina. Sus integrantes –trascendió- le habrían exigido presentar su plan de trabajo. Y lo que presentó fue su renuncia. Los priístas que controlapoco hicieron para salvar la cabeza de Salvador﷯. Corre en lenguas que los diputados están obsesionados en cambiar su imagen de holgazanes y corruptos. Dicen expertos que entonces no necesitan un manejador de imagen, sino un santo milagroso.La réplica de Benito Nacif parece tener dedicatoria para. La reducción de salarios –advirtió el consejero del Instituto Nacional Electoral- es una violación flagrante a la Constitución que recién cumplió 100 años de edad. No es –puntualiza Nacif- una discusión de ética, legal o de voluntad política. Quienes lo hacen sencillamente violentan la Carta Magna. Y un amparo sería suficiente para revertir una decisión de esa naturaleza.Ante las presiones para que se reduzcan sus salarios de sultán -200 mil y pico de pesos mensuales- los consejeros del INE que presidebuscaron la protección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí,y los otros siete fantásticos se curaron en salud. El consejo general autorizó un aumento de 10% a los salarios de los consejeros. De manera tal, si se vieran en la necesidad de un tijeretazo, ya tendrían colchoncito.﷯Se creó en Facebook un portal que le irá midiendo la temperatura al proceso electoral 2018 que inicia a mediados de este año. Se denomina El Candidato. La primera confrontación que abrió fue con algunos de los posibles candidatos al Senado. Por el PRI postuló a; PAN,; PRD,y por Morena. Según la última medición, Monreal puntea con 913 votos, sigue Luévano con 677, tercero Pasteles con 547 votos y cuarto Pedrín con 467 unidades.aclara que no dejará Morena. Y eso de que buscaría ser candidato independiente es una mariguanada sin fundamento. Y en el partido que regentea Ar dicen que Calderón es un cuadro muy valioso y no lo dejarían ir. El exalcalde de Zacatecas se ha convertido en el hombre de confianza de David Monreal. Tocante a la versión de que buscaría la independencia, él mismo explica que “refritearon” una conversación telefónica que tuvo hace dos o tres años.﷯Elogian militantes del PT que lideralos tamaños de la cadena de tiendas Nordstrom que echó fuera de sus exhibidores la línea de productos Ivanka, propiedad de la hija de Donald Trump. En el Congreso, cercanos a Geovanna Bañuelos destacan que en México ningún empresario rechazaría hacer negocios con un hijo del presidente. O de un gobernador. O de un secretario. Y es que a la sombra del poder, especialmente en Zacatecas, surgen como verdolagas empresas de influyentes y su parentela. Agregar a favoritos alejandro tello cristerna

opinión

luis medina lizalde

josé antonio meade