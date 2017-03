Tello es amigo del campo zacatecano: Bonilla Gómez Redacción

Adolfo Bonilla Gómez entregó 62 sementales e informó sobre la ampliación del presupuesto para incrementar las adquisiciones, con el fin de mejorar genéticamente la ganadería zacatecana.



Leonardo Leyva Gómez, presidente de la Asociación Ganadera Local de Río Grande, dijo que la ganadería es una actividad que propicia el desarrollo económico y beneficia a miles de familias.



A pesar de las adversidades, sequía y delito de abigeato -precisó- los ganaderos somos gente trabajadora y seguiremos adelante con estas políticas para el campo.



El Secretario del Campo informó de la disposición del mandatario de apoyarlos mediante el programa de Concurrencia, la ampliación presupuestal para impulsar el mejoramiento genético en las diferentes vertientes, con dotación de semen, embriones, y de la mano de los extensionistas, ofreció avanzar en las buenas prácticas, la capacitación y la organización.



En cuanto al abigeato, recordó que en fecha reciente el Ejecutivo estatal puso en acción al grupo especial y el compromiso de los diputados locales de endurecer las penas para combatir este flagelo que agobia a los ganaderos.



Aseguró que mediante el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga) permitirá conocer desde la nacencia, el sacrificio y la comercialización del ganado. Incluso, alertó, se vigilará la movilización del ganado desde los agostaderos a los corrales para investigar la propiedad del mismo.



Paralelamente con las autoridades del sector salud y las presidencias municipales, combatiremos los rastros clandestinos, porque no solamente lastiman la economía de los ganaderos sino que ponen en riesgo la salud de la población.



Pidió a Cuauhtémoc Rayas, presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas y a los dirigentes de las Asociaciones Ganaderas Locales, corresponsabilidad en todas las actividades, en las que contarán con el respaldo irrestricto del gobernador, quien autorizó presupuesto para la adquisición de 50 mil aretes adicionales para los pequeños productores de las zonas más distantes de los centros urbanos.



Demandó la participación de los ganaderos en el Sistema Remo (Registro de Movilidad), desde la elaboración de guías, areteo, sanidad. "Hagámoslo juntos y de manera corresponsable", acotó.



Atentos al temporal, porque desde noviembre hasta los primeros días de marzo no se presentaron lluvias en Zacatecas, anunció otro programa para utilizar la maquinaria de la Secampo para el desazolve de bordos, reparación de los papalotes, la instalación de equipos fotovoltaicos, construcción de bebederos que serán surgidos por pipas.



