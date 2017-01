Tello jala orejas a priístas Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello puso fin a la relación fría y distante que mantenía con el PRI. El gobernador convocó a un cónclave a la plana mayor de su partido para jalar orejas y aclarar paradas. Habrían acudido el mandamás estatal del partido, Roberto Luévano, diputados federales y locales y delegados federales encabezados por Miguel Rivera de Segob. El llamada a éstos obedece a que, según Luis Enrique Miranda, titular de Sedesol, son causantes del desplome, en popularidad y credibilidad, del presidente Enrique Peña y del PRI.



Frenan a adelantados

Según trascendió, Tello pidió, mejor dicho, ordenó a la cúpula tricolor a mostrar mayor compromiso con la sociedad. Hacer propios sus problemas y acompañar al gobierno en los esfuerzos que hace para enfrentar la crisis que vive Zacatecas. Y a quienes tienen adelantado el reloj electoral y buscan alianzas y reparten posiciones para el 2018, Tello los conminó a disciplinarse por su propia conveniencia.



Estafas telefónicas

Con una enorme creatividad para hacer el mal, estafadores telefónicos, desde penales de Guanajuato, esquilman a familias ingenuas de Fresnillo. Los delincuentes llaman a sus víctimas y simulan tener secuestrado a un familiar. Y para darle más credibilidad a sus embustes, sueltan, como no queriendo, que el alcalde José Haro está al tanto de sus actividades y participa de sus utilidades. Las investigaciones iniciales arrojan que las extorsiones se realizan desde penales de Celaya e Irapuato.



Dieta forzosa

Nunca antes, ni cuando fue oposición en los sexenios de Ricardo Monreal y Amalia García, el PRI estatal dejó de pagar salarios a sus trabajadores. Por ello, el personal administrativo que no recibió su salario en este inicio de la cuesta de enero, está desconcertado y furioso. Cuentan que en respuesta a los reclamos, el presidente Roberto Luévano y el secretario de Administración, Misael Durán, les piden aguantar a que tengan éxito las gestiones que se hacen ante el IEEZ.



Partido rico

En la distribución de prerrogativas a los partidos políticos que autorizó el IEEZ de Virgilio Rivera, al PRI le corresponden 14.7 millones de pesos. Y en enero debe pagarle 50% de esa suma. Jamás el PRI había recibido tanto dinero. Y además, la Secretaría de Administración de Jorge Luis Pedrosa, cobra cuotas partidistas a todos los funcionarios, sean o no priistas. Pese a todo –según sus trabajadores administrativos- el PRI cabalga en lomos de la miseria.



Ahorro millonario

Francisco Martínez le corrió dos ojillos al cinturón del Issstezac en los capítulos 1 mil, 2 mil y 3 mil y en los últimos cuatro meses de 2016 logró ahorros por 20 millones de pesos. Y además –presume Martínez- pudo cobrarle al Ejecutivo sus cuentas pendientes. Y los municipios ya empezaron a regularizarse. El que no tiene remedio -lamenta- es el Cobaez de Rafael Sánchez Andrade. Empero –advierte Paquito- desaparezca o no, tiene que pagar los 200 millones que adeuda, así sea con muebles e inmuebles.



Apoyo al deporte

El Incufidez que maneja Adolfo Vera Márquez pagará la nómina de jugadores nacionales de Barreteros de Zacatecas. A cambio, el instituto manejará las finanzas de la quinteta de Chuy Alba. Enterados de esa nueva, Jesús Martínez y Efraín Flores buscan llegar, por la vía del corazón, a la decisiones de Alejandro Tello.



Deuda en SUTSEMOP

A regañadientes, Rubén Moreira debió entregar el timonel del SUTSEMOP al nuevo secretario general Miguel Toribio. Por lo que se sabe, Moreira hereda deudas por varios millones de pesos. La del Issstezac, por concepto de consumos en hoteles y préstamos, ascendería a un millón de pesos. Dicen los enterados que Moreira se resiste a volver a su lugar de trabajo. Le gustó cobrar sin trabajar y busca prolongar ese privilegio.



Morena de fuego

Muchos de sus antiguos correligionarios invitan a Cuauhtémoc Calderón a regresar al PAN. Osvaldo Contreras, de la llamada “Familia Peluche”, sería el más insistente. Sin embargo, el expresidente municipal de Zacatecas asegura que su futuro político se lo jugará con “la Morena de fuego”. Calderón sería –dicen los enterados – alfil de David Monreal para una de las candidaturas al Senado en 2018.



Un mes sin agua

Después de los primeros 100 días del gobierno de la perredista Gloria Rosales, Trancoso vive –según vecinos– “una terrible pesadilla”. Exponen que en todo el municipio se padece escasez insoportable de agua. Algunas comunidades tienen un mes sin gota. La alcaldesa sufrió para pagar 525 mil pesos a la CFE y evitar el corte de energía para el rebombeo. La basura ahoga a los lugareños y en ese escenario, la señora Rosales anuncia que en la feria actuarán El Komander y Grupo Primavera, entre otros grupos, como si Trancoso estuviera para fiestas.



