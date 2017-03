Tello necesita sacar sangre Luis Enrique Mercado

Alejandro Tello para ser gobernador fue la honestidad y el combate a la corrupción; la transparencia y la rendición de cuentas en todos los actos de su administración.

Y muchos de sus discursos, en especial en las primeras semanas ya como gobernador fueron precisamente en torno a la honestidad y la transparencia en los actos de su gobierno y por ello, por ejemplo, transparentó las licitaciones.

Ahora, acaba de presentar el Plan Estratégico Anticorrupción que contiene una serie de medidas alineadas con el mismo plan a nivel nacional, para evitar precisamente la corrupción en el gobierno.

Sin embargo, en el caso concreto de Zacatecas todos los discursos y promesas del gobernador no son suficientes y ni siquiera es suficiente el Plan Estratégico Anticorrupción porque si de algo de lo que están cansados de los ciudadanos es de las promesas, de los planes y programas anticorrupción, por más estretégicos que sean.

La sociedad sabe que la corrupción existe en buena medida porque no se castiga a los corruptos y los mejores ejemplos de que esto es cierto son los casos de los ex gobernadores Duarte, uno de Veracruz y el otro de Chihuahua y de Borge, de Quintana Roo.

Ladrones públicos a los que hasta ahora, nada les ha pasado.

Y en Zacatecas, donde hay un sentimiento de que hubo corrupción en el sexenio pasado, tampoco ha pasado nada; los corruptos siguen tan contentos como cuando estaban en el gobierno.

Es decir, no sólo se piden discursos y promesas contra la corrupción.

La sociedad pide castigo.

Pide que las promesas y los discursos se conviertan en castigo para los corruptos.

Y que eso suceda ya.

Si eso no ocurre, ya, el discurso de Alejandro Tello sobre la honestidad se revertirá en su contra.

Así que, acción.

Hasta el próximo lunes.



