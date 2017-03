Tello no se siente inseguro; anuncia plan de prevención Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Ma. del Refugio Gamboa )



Precisó que el 93% de los homicidios que van en el año tienen vínculos delincuenciales.

Los más de 120 homicidios que se han presentado durante este primer trimestre representan un aumento del 90% a comparación del año anterior.



Tello Cristerna sostuvo que el objetivo es reducir estos indicadores también con la colaboración de los estados colindantes.



Indicó que el convenio de trabajo firmado con San Luis Potosí contribuirá a contener la ejecución de actos delincuenciales que en esta zona afectaba en sobremanera s los municipios Villa de Ramos y Salinas.

Además, para generalizar esta estrategia, se planea signar el mismo compromiso con los estados de Aguascalientes y Durango, dada las situaciones registradas en las colindancias de Genaro Codina, Pinos y Villa de Cos.



“Mi compromiso más grande es que tiene que bajar el índice de homicidios por un lado, y por otro, tenemos que generar un gran tema de prevención”.



En este sentido adelantó que el próximo lunes pondrán en operación el Plan Estatal de Prevención, que en Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas verá su primera etapa, con la que se busca generar condiciones óptimas para que las familias zacatecanas no sean víctimas de la violencia.



notasimagen@gmail.com “No me siento inseguro y le digo a la ciudadanía: no tiene porqué sentirse insegura siempre y cuando no tenga nexos con el crimen organizado o no estén haciendo ninguna actividad ilícita”, declaró el gobernador Alejandro Tello Cristerna.Precisó que el 93% de los homicidios que van en el año tienen vínculos delincuenciales.Los más de 120 homicidios que se han presentado durante este primer trimestre representan un aumento del 90% a comparación del año anterior.Tello Cristerna sostuvo que el objetivo es reducir estos indicadores también con la colaboración de los estados colindantes.Indicó que el convenio de trabajo firmado con San Luis Potosí contribuirá a contener la ejecución de actos delincuenciales que en esta zona afectaba en sobremanera s los municipios Villa de Ramos y Salinas.Además, para generalizar esta estrategia, se planea signar el mismo compromiso con los estados de Aguascalientes y Durango, dada las situaciones registradas en las colindancias de Genaro Codina, Pinos y Villa de Cos.“Mi compromiso más grande es que tiene que bajar el índice de homicidios por un lado, y por otro, tenemos que generar un gran tema de prevención”.En este sentido adelantó que el próximo lunes pondrán en operación el Plan Estatal de Prevención, que en Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas verá su primera etapa, con la que se busca generar condiciones óptimas para que las familias zacatecanas no sean víctimas de la violencia. Agregar a favoritos alejandro tello cristerna

san luis potosí

seguridad

plan estatal de prevención