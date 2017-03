Tello se compromete a impulsar la consolidación del Sistema de Justicia Penal Redacción

Este lunes el mandatario estatal inauguró el Tercer Foro Nacional hacia la Eficiencia y Calidad de las Unidades Estatales de Medidas Cautelares (Umecas), al cual acudieron Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Margaret Spears, directora adjunta de Usaid México (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) por sus siglas en español.



El foro tiene como objetivo promover un espacio de acercamiento e intercambio de buenas prácticas en el uso racionalizado y efectivo de la prisión preventiva en el país, por lo cual durante tres días la entidad será sede para los trabajos que realicen especialistas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, USAID, Projusticia y otros.



Durante su participación, señaló que uno de los problemas más importantes del sistema penal del país es el uso excesivo de la prisión preventiva y expertos han señalado que el abuso en el empleo de esta medida cautelar implica grandes riesgos.



Lo anterior, debido a que la prisión preventiva puede provocar que personas inocentes se vean mezcladas con reclusos de alta peligrosidad durante años, hasta que se define su situación mediante sentencia, escenario que humanamente es insostenible, vulnera los derechos humanos, y afecta a muchas familias del país; "no podemos permitir que esto siga sucediendo".



El mandatario detalló que, de acuerdo a Proyecto Justicia, para 2014 había en las prisiones de la entidad un total de 1 mil 103 reclusos del fuero común, de los cuales 364 aún no tenían sentencia.



En cuanto a presos del fuero federal -agregó-, eran 420, de los cuales tan sólo la mitad estaban ya sentenciados lo que habla de más de 560 prisioneros en la entidad que podrían ser inocentes o no, y que, en su caso, se les podría haber brindado durante su proceso penal la imposición de una medida cautelar diferente a la prisión, que generaría al Estado minimizar los costos sociales y económicos.



Reiteró el Jefe del Ejecutivo que según el semáforo de Proyecto Justicia, Zacatecas está en números verdes en cuanto a prisión preventiva, en relación a otros estados.



Aunque Alejandro Tello consideró que la prisión preventiva por sí sola no es mala, pues evita que delincuentes peligrosos escapen, pero el abuso de ésta es el que se busca abatir.



Celebró por tanto la realización del foro, ya que se traducirá en mejorar la tarea de los especialistas de las unidades de medidas cautelares del país.



Destacó que se hablará, por ejemplo, sobre el uso del brazalete electrónico, que permitirá un arraigo domiciliario seguro y confiable; también sobre el Proyecto Cosmos, un sistema de coordinación interinstitucional en materia de seguridad y procuración de justicia del estado de Querétaro, y se analizarán los juicios a adolescentes que es un tema crítico de creciente importancia.



En general, se buscará ayudar a mejorar la actuación institucional, con el fin de proteger tanto a las víctimas como a los derechos de los imputados, mientras se resuelve su situación jurídica.



Por su parte, Álvaro Vizcaíno refirió que una de las críticas de la sociedad al Sistema de Justicia Penal es que el modelo acusatorio no sirve, porque se detiene a una persona y se le pone inmediatamente en libertad, lo cual genera una percepción de impunidad; sin embargo, no es así, sino por el contrario, se debe evitar el abuso de la prisión preventiva.



Vizcaíno explicó ante autoridades de distintos niveles gubernamentales que una de las metas del Nuevo Sistema de Justicia es el uso racional y equilibrado de la prisión preventiva, a fin de lograr un Sistema de Justicia Penal más humano, eficiente, expedito y menos costoso.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad agradeció al gobernador Tello su respaldo para la realización del evento nacional en Zacatecas, según informó un comunicado.



