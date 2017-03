Tello y la nueva actitud ciudadana J. Luis Medina Lizalde

Alejandro Tello dio muestras de entender el hartazgo de los zacatecanos con la corrupción, denunciada siempre y castigada nunca, la gente supuso que su prédica era el preámbulo de cabezas rodando, que una vez que se hiciera de los controles y dispusiera de la información forzaría la devolución a las arcas públicas de lo ilegalmente sustraído y la estricta aplicación de castigo legal a los que lo merecieran, se podrá alegar en su descargo que no ha transcurrido el tiempo suficiente pero ya da signos de adaptación a lo existente.



No se conoce esfuerzo significativo en pro de políticas resarcitorias a pesar de las múltiples evidencias de obras con precios inflados, inconclusas muchas y mal hechas casi todas.



La nómina oficial contiene “secretos” que el periodismo de investigación aún no devela.



Al parecer se dejó convencer de las “bondades” del concepto clave de la corrupción en la vida pública, el de las “cuotas de gobernabilidad” en nombre de las cuales se reparten puestos como trozos de pastel; luego, contratos y candidaturas.



De ser así habrá renunciado al manto protector de una ciudadanía decididamente contraria, como nunca antes en la historia, a la perpetuación de la corrupción.



Hay un giro de ciento ochenta grados en la actitud ciudadana en el tema de la corrupción y eso no pueden ignorarlo los que son activos en de cualquier signo partidista, en el gobierno o en la oposición, después que por siglos prevaleció la tolerancia social a la corrupción, no exenta de admiración en algunos casos, ahora existe un ánimo social de condena iracunda de esas conductas.



Es muy conocida la broma macabra con la que el General Álvaro Obregón refería la pérdida de un brazo en la batalla de Celaya ante las fuerzas villistas: “Mis amigos buscaban y buscaban pero mi mano no salía por ningún lado hasta que el amigo que mejor me conocía sacó de la bolsa de su pantalón una moneda de oro y la lanzó al aire, en ese momento saltó mi mano para atrapar la moneda y así terminó la búsqueda”. De ese modo el victorioso jefe revolucionario hacía una premonitoria descripción de una significativa porción de la clase política que habría de gobernar en nombre del ideario revolucionario de esas que según las propias palabras del ingenioso estratega militar no resistía cañonazos de cincuenta mil pesos.



Polvos de aquellos lodos son los que mantienen en la pelea electoral en Nayarit al cínico que “robó poquito”, el tal Layín, que en su condición de candidato independiente ganó la presidencia municipal de San Blas, Nayarit, y ahora va en pos de la gubernatura del estado con buenos números en los sondeos publicados hasta ahora.



De la complacencia al hartazgo

La tolerancia social a la corrupción facilitó la edificación de un sistema político dónde los vínculos más políticamente fértiles son los de complicidad pues el encubrimiento se convierte en requisito de sobrevivencia política, haciendo de la corrupción factor de gobernabilidad.



Los tiempos de complacencia con la corrupción llegan a su fin cuando ricos y pobres, cultos y analfabetas, de izquierda y de derecha han terminado por entender que la raíz de todos los males que nos aquejan como sociedad está en la corrupción, a partir de ese elemental consenso, la honestidad se convierte en la bandera política más atractiva que se puede portar y la manera más eficaz para liquidar al adversario es exhibirlo como corrupto, el inconveniente de la nueva actitud ciudadana es que sigue siendo reacción espontánea, emotiva y, por lo tanto, susceptible de manipulación de parte de los propios protagonistas de la corrupción que tienen como estrategia favorita la de gritar “allá va el ladrón” para ponerse a salvo.



¿Se atreverá?

La nueva actitud ciudadana de rechazo a la corrupción no debe desperdiciarse atacando los efectos sin ocuparse de las causas que la generan, como cuando los pasajeros de un barco en altamar descubren horrorizados que el agua amenaza con hundirlo y para evitarlo se hacen de recipientes con los cuales regresan al mar el agua sin tapar el boquete por dónde entra.



Gobernante que quiere ser honesto y no morir en el intento necesita apoyo activo e informado de la ciudadanía; si Tello no construye ese apoyo tendrá que pasarse el quinquenio tolerando viejos y nuevos aviadores cubriendo “cuotas de gobernabilidad”.



Hasta ahora Tello no cierra el boquete por donde entra agua y ni siquiera agarra la tina para devolver la que ya inunda el barco. Su promesa de gobernar sin sesgo partidista pasará por la verificación de una ciudadanía que de eso pide su limosna.



Nos encontramos el lunes en El Recreo.



