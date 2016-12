Temen que embajador griego en Brasil haya sido asesinado AP

Kyriakos Amiridis desapareció el lunes en la ciudad de Nova Iguacu, 41 kilómetros (25 millas) al norte de Río de Janeiro. La embajada de Grecia en Brasilia informó que Amiridis se hallaba de vacaciones cerca de Río.



La pareja vivía la mayor parte del tiempo en Brasilia, la capital del país.



El investigador de la policía de Río Giniton Lages dijo a The Associated Press que manchas de sangre —que se cree era del embajador— fueron encontradas en un sofá en la casa de su esposa brasileña, Francoise Amiridis.



Lages nombró a la esposa, junto con otra mujer y dos hombres, como sospechosos en el caso. Una conferencia de prensa fue programada para el viernes más tarde.



La policía de Río de Janeiro interrogaba el viernes a la esposa del embajador griego en conexión con la desaparición de su esposo. Las autoridades creen que ella tenía una relación extramarital con un policía.



Otro investigador de la policía, que habló bajo condición de anonimato porque no quería ser citado dando detalles sobre el caso antes de la rueda de prensa, dijo que el representante diplomático y su esposa pelearon tres días antes de Navidad.



Un tercer investigador, que también habló bajo condición de anonimato por la misma razón, dijo que un policía admitió haber participado en el asesinato del embajador.



