Temporada de canjes llega a su clímax en la NBA

Así de fuertes son los rumores en esta época del año.



Bienvenidos a la temporada de canjes, que este año arrancó pronto y que alcanzará su clímax antes del jueves por la tarde, cuando vence el plazo para pactarlos. DeMarcus Cousins, participante en el Juego de Estrellas, cambiará su domicilio de Sacramento a Nueva Orleans; Serge Ibaka se mudó la semana pasada de Orlando a Toronto.



Y en los próximos días, estas operaciones podrían involucrar a Carmelo Anthony, Jimmy Butler, Taj Gibson y Reggie Jackson, por mencionar a algunos.



"Aquí vamos otra vez", comentó Okafor, alero de los 76ers de Filadelfia, que se perdió dos encuentros antes de la pausa, en medio de las conjeturas sobre su canje.



Los motivos de estas transacciones son diversos, y muy obvios en la mayoría de los casos. Algunos equipos buscan reforzarse con la mira puesta en la postemporada, mientras que otros buscan construir para el futuro, deshaciéndose de contratos onerosos u obteniendo selecciones en el draft.



La posible llegada de Cousins a Nueva Orleáns sería importante para los Pelicans —si pueden convencerlo de firmar una extensión contractual a mediados del año.



Ibaka mejoraría las posibilidades de los Raptors en la Conferencia del Este y Cleveland envió a Chris Andersen con destino a Charlotte para abrir una vacante en su nómina, sólo en caso de que los Cavaliers puedan obtener ayuda para LeBron James con la misión de defender el cetro.



Incluso los Cavs tratan de mejorar. Y desde luego, los demás buscan fórmulas para destronar a los campeones.



"Saber que todos tratan de fortalecer su equipo para llegar a donde estamos nosotros y para eliminarnos es algo que nos motiva", afirmó James, quien busca llegar por séptimo año consecutivo a la final de la NBA. "También debemos mostrarnos humildes ante este factor, por saber que hemos estado en esta posición durante tanto tiempo".



Tras la mudanza de Cousins, la siguiente ficha de dominó en caer sería la de Anthony. Su contrato impide los canjes sin su consentimiento, pero el astro no la está pasando muy bien con los Knicks de Nueva York, así que podría estar convencido de un cambio.



Los Knicks estaban empatados en el cuarto puesto del Este a mediados de diciembre. Ahora son duodécimos, luego de perder 21 de 28 partidos.



Por si eso fuera poco, el presidente del equipo, Phil Jackson, envió una serie de tuits controversiales sobre Anthony. Luego vino el arresto del exastro Charles Oakley, tras un altercado en el graderío del Madison Square Garden.



En el marco del Juego de Estrellas, Anthony se dijo alentado por el apoyo de otras figuras.



"Para mí, es bueno ver el apoyo de mis colegas, pese a todo eso con lo que he tenido que lidiar", indicó.



¿Pero espera que un canje lo involucre esta semana?



"No vine acá para hablar acerca de las conversaciones sobre la cláusula de canjes", respondió.



