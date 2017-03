Tendrá Guadalupe alumbrado público de calidad Redacción

Tras destacar que es un hecho histórico para el estado de Zacatecas, aseguró que gracias al respaldo de los legisladores locales, se realizará la modernización integral del sistema de alumbrado público sin que el municipio erogue un solo peso para su implementación, además de que habrá un ahorro considerable por la operación del servicio.





El alcalde aclaró que en ningún momento se trata de privatizar el servicio de alumbrado público, sino que mediante esta licitación la empresa ganadora realizará el cambio de luminarias y les dará mantenimiento, como se establece en el dictamen leído en tribuna por la diputada local Isadora Santiváñez Ríos, presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal.





En tanto, indicó Enrique Guadalupe Flores, el municipio seguirá realizando el pago de energía eléctrica por alumbrado público, considerando que con el cambio de luminarias se generará un ahorro en este concepto y con el cual la empresa ganadora de la licitación recuperará su inversión.





El presidente municipal expresó que gracias a la Reforma Energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto ahora es posible realizar este tipo de inversiones vía concesiones en beneficio de la población, por lo que “tener calles bien iluminadas ayudará a reducir los índices delictivos y fomentará la convivencia familiar”.





Enrique Guadalupe Flores enfatizó que el alumbrado público ha sido una de las principales demandas de los guadalupenses desde hace varias administraciones y, debido al alto costo que representa, era imposible realizar la sustitución de luminarias con recursos propios.





Refirió que actualmente hay 15 mil 806 luminarias en el municipio, pero alrededor del 60% se encuentran en mal estado o no funcionan, por lo que era urgente atender este déficit que representa para el municipio una erogación mensual de 2 millones 654 mil 222 pesos.





No obstante, afirmó que con este esquema el gasto se reducirá en un 10%, equivalente a 265 mil 422 pesos, por lo que anualmente el municipio tendrá un ahorro de 3 millones 185 mil 67 pesos.





Asimismo, el alcalde recordó que para contribuir a esta medida, desde el Cabildo ya se emiten nuevos lineamientos para los nuevos fraccionamientos, entre los cuales se incluye instalar alumbrado público con lámparas tipo LED certificadas y una garantía de hasta 10 años de vida, según informó un comunicado.



