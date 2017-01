Termina con empate, encuentro entre Mineros vs Loros Angel Eduardo Herrera

Un inspirado Mineros fue lo que se encontró Loros en los primeros minutos del encuentro, puesto que el buen futbol colectivo por parte desde los zacatecanos se desplegó de inmediato y al minuto 4' llegó el primer aviso.



El partido cambió de ritmo luego de que los visitantes controlaran por un pequeño lapso el balón para frenar los ataques rojos que llegaban por ambas bandas con Cuevas y Cardozo.



Al 22' después de una serie de rebotes, Noé Maya prendió el balón desde afuera del área para hacer cimbrar las redes amarillas y volver al Francisco Villa un manicomio que estalló con el grito de gol.

10 minutos después, el balón en un error en la salida de Mineros quedó en la delantera colimense para que Eder Cruz igualara los cartones.



El gusto le duró poco a Loros, Noé Maya conectó un balón de cabeza tras un tiro de esquina para hacer su primer doblete en Mineros y adelantar a su equipo en el marcador.



Después del descanso y con la mentalidad renovada, Mineros salió con la intención de sentenciar el partido con un tercer gol, pero Loros no cedió espacio en los primeros minutos y bombardearon el área de Mineros.



Los cambios certeros de Rayas, renovaron al equipo en ataque y los rojos originaron más de una ocasión de peligro para poner nerviosos a los visitantes.



El juego se volvió táctico y Víctor Mora respondió con dos cambios para mover todo el ajuste táctico del partido, Rayas entendió el mensaje y metió al ex seleccionado mexicano, Jonny Magallón. Sin embargo no fue suficiente para Mineros, Eder Cruz al 85' en un peligroso ataque consiguió su segundo gol e igualó el marcador.



Alejandro Funk no consideró el tiempo adecuado para compensar y al 92' señaló al centro de la cancha para finalizar el encuentro con un empate a 2 que le quedó con sabor a derrota al equipo de casa.



