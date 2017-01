Termina era de las máquinas de escribir en la India AP

Un vistazo al salón, atestado de gente, haría pensar que las máquinas de escribir todavía tienen futuro en la India. Pero en uno de los últimos sitios del mundo donde siguen siendo parte de la vida diaria, las máquinas de escribir parecen tener los días contados.



El propio Sunil Chawla admite que ya no gana dinero con al instituto de su familia donde enseña a escribir a máquina.



"Pensamos que esto duraría para siempre", comenta Chawla, un hombre educado, cuyo padre fundó el instituto hace casi 60 años. Ni sus hijos muestran interés en las viejas máquinas de escribir. "Seguiré con el negocio mientras pueda, pero no sé qué va a pasar. Este negocio ya no tiene futuro".



Sigue en parte porque le "encantan las máquinas de escribir".



Y porque la gente continúa mandándole máquinas para que las arregle, aunque buena parte del trabajo que hace ahora es vender repuestos para copiadoras y laminadoras.



