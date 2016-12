Tevez se va al Shanghai Shenhua de China AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Shanghai Shenhua informó el jueves que pagó una transferencia de 11 millones de dólares a Boca.



Una persona con conocimiento de las negociaciones dijo que el contrato del delantero de 32 años es por 40 millones de dólares por dos años. La persona habló bajo la condición de mantener el anonimato porque no estaba autorizada a divulgar detalles de la transacción.



Un comunicado oficial de Boca difundido la noche del miércoles no especificó los números del contrato ni tampoco su extensión.



Tevez, quien se acaba de casar con su novia de casi toda la vida, disfruta de la luna de miel en México y no hizo declaraciones.



"El Club Atlético Boca Juniors llegó a un acuerdo con Shangai Greenland Shenhua de China, por la transferencia de Carlos Tevez, respetando la voluntad del jugador de continuar su carrera futbolística en el país asiático", dijo la entidad Xeneize en su comunicado.



En sus dos ciclos en Boca —2001-04 y 2015-16_, Tevez jugó 166 partidos y anotó 63 goles.



Además de la azul y oro de Boca, "Carlitos" o el "Apache", sus dos apodos más conocidos, defendió las camisetas de Corinthians de Brasil, West Ham y los dos Manchester de Inglaterra, y la de Juventus de Italia.



Además, jugó con la selección argentina en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, así como en las Copas de América de Perú 2004, Venezuela 2007, Argentina 2011 y Chile 2015. También ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde fue goleador del torneo con ocho tantos.



Se espera que Tevez se integre al plantel de Shanghai Shenhua el próximo mes en la isla japonesa de Okinawa, para luego ser presentado oficialmente. La temporada de la Súper Liga China comienza en marzo.



Tevez será entrenado por el uruguayo Gustavo Poyet, quien fichó con el equipo en noviembre.



Los clubes chinos han gastado fortunas en el último año para atraer a figuras internacionales, especialmente sudamericanos. La semana pasada, el rival y vecino de Shenhua, Shanghai SIPG, fichó al brasileño Oscar de Chelsea. Otros jugadores que han saltado a china son los brasileños Hulk, Ramires y Paulinho, el colombiano Jackson Martínez y el argentino Ezequiel Lavezzi.



Entre los técnicos famosos están el brasileño Luiz Felipe Scolari, Andre Villas-Boas y el chileno Manuel Pellegrini.



redaccion@imagenzac.com.mx BEIJING (AP) — Carlos Tevez se fue de Boca Juniors y fichó con el club Shanghai Shenhua, para sumarse a la creciente lista de estrellas del fútbol que emigran a la liga china.Shanghai Shenhua informó el jueves que pagó una transferencia de 11 millones de dólares a Boca.Una persona con conocimiento de las negociaciones dijo que el contrato del delantero de 32 años es por 40 millones de dólares por dos años. La persona habló bajo la condición de mantener el anonimato porque no estaba autorizada a divulgar detalles de la transacción.Un comunicado oficial de Boca difundido la noche del miércoles no especificó los números del contrato ni tampoco su extensión.Tevez, quien se acaba de casar con su novia de casi toda la vida, disfruta de la luna de miel en México y no hizo declaraciones."El Club Atlético Boca Juniors llegó a un acuerdo con Shangai Greenland Shenhua de China, por la transferencia de Carlos Tevez, respetando la voluntad del jugador de continuar su carrera futbolística en el país asiático", dijo la entidad Xeneize en su comunicado.En sus dos ciclos en Boca —2001-04 y 2015-16_, Tevez jugó 166 partidos y anotó 63 goles.Además de la azul y oro de Boca, "Carlitos" o el "Apache", sus dos apodos más conocidos, defendió las camisetas de Corinthians de Brasil, West Ham y los dos Manchester de Inglaterra, y la de Juventus de Italia.Además, jugó con la selección argentina en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, así como en las Copas de América de Perú 2004, Venezuela 2007, Argentina 2011 y Chile 2015. También ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde fue goleador del torneo con ocho tantos.Se espera que Tevez se integre al plantel de Shanghai Shenhua el próximo mes en la isla japonesa de Okinawa, para luego ser presentado oficialmente. La temporada de la Súper Liga China comienza en marzo.Tevez será entrenado por el uruguayo Gustavo Poyet, quien fichó con el equipo en noviembre.Los clubes chinos han gastado fortunas en el último año para atraer a figuras internacionales, especialmente sudamericanos. La semana pasada, el rival y vecino de Shenhua, Shanghai SIPG, fichó al brasileño Oscar de Chelsea. Otros jugadores que han saltado a china son los brasileños Hulk, Ramires y Paulinho, el colombiano Jackson Martínez y el argentino Ezequiel Lavezzi.Entre los técnicos famosos están el brasileño Luiz Felipe Scolari, Andre Villas-Boas y el chileno Manuel Pellegrini. Agregar a favoritos carlos tévez

shanghai

futbol

deportes