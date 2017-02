Thalía y Prince Royce ganan Premios Lo Nuestro AP

"Qué sorpresa. Estoy temblando de la emoción", dijo Thalía al recibir el premio a la mejor artista femenina de pop rock, y le agradeció a su público por permitirle estar en el escenario tras tantos años de trayectoria antes de dedicárselo a su hija Sabrina, a su hijo Mateo y a su marido, el empresario musical Tommy Mottola.



Prince Royce triunfó como artista del año tropical y Julión Álvarez en el apartado regional mexicano como artista banda del año.



"Quiero dedicarle el premio a todos los inmigrantes porque todos somos inmigrantes", expresó Prince Royce, nacido en Nueva York de padres dominicanos, al recibir su galardón.



Tan fácil, del grupo CNCO, se consagró como la canción del año en el rubro de pop/rock.



La gala empezó con una presentación de Gente de Zona cantando un popurrí que incluyó Algo contigo y Traidora, y de inmediato subieron al escenario Wisin, Zion y Lennox y Tito El Bambino para interpretar Vacaciones.



El trío mexicano Reik cantó Qué gano olvidándote y Gerardo Ortiz Regresa hermosa, acompañado por un grupo de chicas que con sombreros típicos mexicanos bailaron en trajes de baño negros y botas altas rojas.



En uno de los momentos más promocionados de la noche, el colombiano Juanes presentó su nueva canción, Hermosa ingrata, en un escenario iluminado de naranja y amarillo que complementaron su chaqueta de estampado africano. Su compatriota J Balvin, por su parte, cantó Sigo extrañándote, y más tarde Carlos Vives presentó por primera vez en televisión su nuevo tema, Al filo del amor, junto a un grupo de bailarinas vestidas de azul eléctrico que contorneaban sus cuerpos al compás de su música.



Ricardo Montaner, en tanto, interpretó con Julión Alvarez Me va a extrañar, mientras el público los acompañaba coreando.



El Rey de la Bachata Romeo Santos fue honrado con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia por su "extraordinaria" carrera musical, antes de estrenar en el escenario su nuevo sencillo Héroe favorito.



"Es muy bonito recibir este premio de una persona que es como un hermanito para mí", dijo Santos en referencia a Prince Royce, quien le entregó su trofeo. Tras agradecerle a su familia por haberlo apoyado en esta carrera difícil, se refirió a los hispanos: "En la última gira que hice en Estados Unidos vi muchos latinos de distintas nacionalidades... pero vi algo muy bonito: vi unión, vi cómo por mi música se juntaban en un escenario. En este mundo necesitamos más amor, menos envidia, menos guerra", dijo Santos.

Otro de los que destacó a los latinos en Estados Unidos fue el periodista de Univision Jorge Ramos, quien se declaró como un "orgulloso inmigrante latino aquí en Estados Unidos".

"Hay mucha gente que no nos quiere aquí y quiere crear un muro para separarnos, pero este es nuestro país, no de ellos, y no nos vamos a dejar. Somos casi 60 millones de latinos, y gracias a nosotros Estados Unidos come, crece y como hemos visto aquí, baila. Así que cuando nos ataquen ... no nos vamos a sentar, no nos vamos a callar y no nos vamos a ir", dijo Ramos mientras era aplaudido por el público.

De inmediato presentó a varios latinos que se han destacado en el país, como la deportista Lorie Hernández, la actriz América Ferrera, el cineasta Alejandro González Iñárritu y el dramaturgo y compositor Lin-Manuel Miranda.

"Estos grupos todos hablan por nosotros y es importante que ustedes no se queden callados", dijo Ramos antes de presentar a Ricky Martin, que interpretó "Vente pa' ca".

El Premio Lo Nuestro, en su 29na edición, reconoce a los artistas más destacados de la música latina en Estados Unidos. Los triunfadores son seleccionados por el voto de los fanáticos en la plataforma digital



