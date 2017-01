Tiene la Seduzac gestiones pendientes Marcela Espino

La semana anterior se efectuó el trámite de la entrega recepción y se espera que no haya necesidad de emprender procesos en contra de quienes concluyeron su periodo al frente.



Elizabeth Vega Ávila, jefe de Servicios Educativos de la región, explicó que de lo que se tienen pendientes, son gestiones ante las autoridades para la asignación de intendentes a algunas escuelas.



Expuso que la semana pasada se asignaron dos profesores a escuelas que no habían recibido el relevo, por lo que en la actualidad, las plazas se encuentran completas.



Sin embargo, en el caso de los veladores será más difícil porque la Secretaría de Educación no tiene suficiente espacios para las escuelas.



Mientras que en el caso de los veladores, no se tiene la figura definida en la secretaría y por ello, se pidió el respaldo de los padres de familia para ser vigilantes en el cuidado de las instalaciones.



Vega Ávila dijo que dará seguimiento a los trámites pendientes a fin de que las escuelas tengan el recurso humano que necesitan.



