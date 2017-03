Tiene Pánuco finanzas sanas Alejandro Castañeda

El tesorero Ricardo Medina Castro afirmó en entrevista para Imagen que su administración recibió el municipio con finanzas regulares y en el ejercicio 2016 tuvieron un sobrante de 200 mil pesos.



“Este año 2017 hemos estada trabajando bien, no tenemos deuda, la que había la pagamos y ahorita estamos en buenos números sin ningún problema financiero”, apuntó.



Puntualizó que actualmente realizan una gestión para tener recursos extraordinarios que se agreguen a los 10 millones de pesos que están destinados a la ejecución de obra pública en pavimentación e infraestructura deportiva.



Asimismo destacó que la nómina está conformada por 140 trabajadores y otras 60 personas que trabajan por convenio en las comunidades, lo que equivale a un aproximado de 460 mil pesos quincenales, y afirmó que no han existido retrasos en los pagos.



