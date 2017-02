Tiene Tiger Woods flojo arranque en Dubai AP

El ganador de 14 cetros en torneos mayores finalizó el jueves la primera ronda con una tarjeta de 77 golpes, 5 sobre par, sin conseguir un solo birdie en el Emirates Golf Club.



"Bueno, no golpeé la pelota muy bien", dijo Woods, dos veces ganador en Dubai. "Dejé cortos probablemente 16 putts. Simplemente no podía agarrarle la velocidad y, consecuentemente, terminé con un número muy alto".



A mediados de la ronda, Woods llevaba la peor anotación entre los que finalizaron. Sergio García fue el líder entre los que terminaron primero, con 65 golpes, 7 bajo par.



Woods necesitó 33 putts para terminar la ronda.



"Simplemente no podía golpear los putts con suficiente fuerza. Todos los putts los dejé cortos", dijo. "Incluso cuesta abajo, con el viento a favor, me quedé corto".



