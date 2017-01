Tienen locatarios del Arroyo de la Plaza nuevo plazo Karla Padilla

Sin embargo comentaron que todos los involucrados en dicha medida buscarán que las autoridades refuercen el trabajo sobre los vendedores ambulantes, ya que “ya hay casos de gente que aparta cajones de estacionamiento y venden ahí por buen rato”.



En este sentido lamentaron que los clientes le den preferencia a los ambulantes que, según advirtieron, “traen mercancía que no es legal, qué mejor muestra que no puedan pedir un permiso para estar en un local de forma permanente”, siendo los protectores para celulares el artículo que más se vende de esa forma.



Vendedores de juguetes, electrónicos, ropa, artículos del hogar, así como los del giro gastronómico, aseguraron que atenderán los lineamientos de la presidencia municipal siempre y cuando todas las zonas comerciales que causan conflicto también los apliquen.



Tal es en caso de la plaza Bicentenario, donde los negocios siguen usando parte del corredor para exhibir su mercancía. Aunque no es en la misma proporción de hace unos meses, cuando llegaban a usar hasta cinco metros de la vía pública, los comerciantes omiten la exigencia de las autoridades.



Al menos la tercera parte de los comercios tienen mostradores fuera de los locales, y son cuatro los que se exceden en mayor proporción y en ellos se oferta ropa, artículos varios de uso personal y electrónicos.



En el caso de la tienda de ropa, los vendedores expresaron que no cuentan con el espacio suficiente por lo que les es necesario sacar la mercancía, además que "desde que no estamos tan afuera la gente ya no entra para nada al local".



Otros más coincidieron en que la distribución según los giros comerciales no atiende a la demanda de los mismos, ya que la superficie de algunos locales no es muy grande.



