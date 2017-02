Tillerson entiende importancia de la relación México-EU: Larry Rubin Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El republicano calificó como positivos los encuentros de los dos representantes del presidente estadunidense, Donald Trump, en México, aun cuando hay temas en los que no habrá acuerdos. Hay puntos en donde no habrá acuerdos y que vengan secretarios a México es una buena señal, es positivo. Es un acierto que el Presidente Enrique Peña Nieto reciba a los colaboradores de Donald Trump”, aseguró en entrevista con Carlos Loret de Mola.

Además de la reunión con el presidente de México, los secretarios de EU mantendrán un desayuno con los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Canciller Luis Videgaray.



Indicó que debido a la dependencia de EU con México y viceversa, es necesario que ambas naciones trabajen de manera conjunta y conservando las formas. Se deben establecer las bases para trabajar conjuntamente. México abona mucho a EU y viceversa. En el trabajo diplomático hay que cuidar las formas y hay quienes no son diplomáticos. Esto va a ser muy importante", afirmó.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- La reunión que tendrá el presidente Enrique Peña Nieto con los secretarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EU), y de Estado, John Kelly y Rex Tillerson, respectivamente, fue calificada por el representante en México del Partido Republicano, Larry Rubin, como un acierto.El republicano calificó como positivos los encuentros de los dos representantes del presidente estadunidense, Donald Trump, en México, aun cuando hay temas en los que no habrá acuerdos.Además de la reunión con el presidente de México, los secretarios de EU mantendrán un desayuno con los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Canciller Luis Videgaray.Indicó que debido a la dependencia de EU con México y viceversa, es necesario que ambas naciones trabajen de manera conjunta y conservando las formas. Agregar a favoritos méxico

rex tillerson

estados unidos

larry rubin