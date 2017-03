Tillerson no irá a reunión de ministros de Exteriores OTAN AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Tillerson se reunirá esta semana con diplomáticos de la OTAN en Washington en una conferencia sobre derrotar al grupo extremista Estado Islámico, apuntaron funcionarios estadounidenses el lunes, sugiriendo que no hay necesidad de que asista a la cumbre de la alianza en Bruselas. El secretario de Estado, Tom Shannon, la tercera persona con más poder en el departamento, representará a Estados Unidos en ese encuentro, agregaron.



Según los funcionarios, el jefe de la diplomacia estadounidense acudirá a la cumbre del G7 en Sicilia en mayo y luego viajará a Moscú.



redaccion@imagenzac.com.mx WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, tiene previsto ausentarse de la reunión semestral de ministros de Exteriores de la OTAN esta primavera para acudir a un encuentro del G-7 y visitar Rusia.Tillerson se reunirá esta semana con diplomáticos de la OTAN en Washington en una conferencia sobre derrotar al grupo extremista Estado Islámico, apuntaron funcionarios estadounidenses el lunes, sugiriendo que no hay necesidad de que asista a la cumbre de la alianza en Bruselas. El secretario de Estado, Tom Shannon, la tercera persona con más poder en el departamento, representará a Estados Unidos en ese encuentro, agregaron.Según los funcionarios, el jefe de la diplomacia estadounidense acudirá a la cumbre del G7 en Sicilia en mayo y luego viajará a Moscú. Agregar a favoritos rex tillerson

ministro

otan

estados unidos