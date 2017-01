Tim Matheson en ¿Quién mató a Reagan? Excélsior

Ronald Re­agan, por eso, filmes como ¿Quién mató a Reagan?, que se estrena hoy, son un esfuer­zo para refrescar la memoria y apoyar al sistema educativo de la nación.

“No hay que ir tan lejos con temas de enseñanza como las causas de la Guerra Fría, su desarrollo o sus consecuen­cias, lo que he notado es que ¡hay jóvenes que ni siquiera conocen la historia de Rea­gan! Eso me preocupa mucho, porque me hace pensar que algo no está bien en las aulas donde a diario toman clases.



Parece que el grado aca­démico en los primeros nive­les no es el que necesitan los chicos para su desarrollo. En­tonces, la producción de este tipo de películas, series y do­cumentales pueden llegar a más gente para que conozcan un poco más de su historia y, además, los maestros y las es­cuelas puedan utilizarlas en su planeación”.

La cinta, basada en el li­bro Killing Reagan: The vio­lent assault that changed a presidency y autoría de Bill O’Reilly, se concentra en el atentado que sufrió el ex­presidente a 69 días de ha­ber comenzado su gobierno a manos John Hinckley Jr. (Kyle S. More), quien dispara seis veces el 30 de marzo de 1981 sin lograr su objetivo.



Sin embargo, la herida que provoca en Reagan hace que su popularidad se ele­ve durante el periodo de su recuperación. “Él jamás fue una persona manipuladora, no tenía esos mecanismos de control que muchos de los políticos ma­nejan. Sí entró con un bajo nivel de simpatizantes civiles (por culpa de una recesión) pero era un hombre sabio, sa­bía lo que estaba haciendo a pesar de gobernar en un con­texto tan complicado como la Guerra Fría.



Era un hombre totalmen­te simpático. Su carisma es lo que le ayudó a salir adelante, además del ataque. Se dirigía al pueblo respetuosamen­te; hacía bromas, contestaba cartas, mandaba saludos y era el hombre más accesible con su esposa Nancy (interpretada por Cynthia Nixon)”, dijo el ac­tor de 69 años.

Durante su investigación sobre Reagan, Matheson se encontró con mucha infor­mación al respecto de la co­nocida demencia que padecía el expresidente; sin embargo, este episodio interesante no fue abordado en profundidad durante la realización a cargo de Rod Lurie.



Muchos decían que no es­taba en condiciones de sos­tener un mandato de todo un país, pero yo creo que en este momento necesitamos más Reagans que otras personas”, comentó entre risas.



Ronald Reagan, quien go­bernó Estados Unidos en do­ble mandato de 1981 al 89, fue diagnosticado con alzheimer en 1994 a sus 83 años y murió 10 años después, producto de una neumonía.



