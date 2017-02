Tira Tiger la toalla en Dubai AP

DUBAI.- Tiger Woods se dio de baja el viernes del torneo de golf de Dubai por espasmos en la espalda, después de firmar una pésima tarjeta de 77 en la primera ronda en la víspera.El manager de Woods, Mark Steinberg, dijo que el golfista estadounidense sintió molestias en la espalda el jueves por la noche después de la cena."Tiger Woods sufrió de espasmos en la zona lumbar bastante tarde anoche... recibió tratamiento durante tres horas y media temprano esta mañana, pero no mejoró", dijo Steinberg. "Dice que no es el nervio, sino espasmos (musculares), y no logró que mejorara. Se puede mover, pero no puede realizar la rotación completa de su swing".

