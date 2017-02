Todo este dinero envía EU como ayuda para México AP

El secretario de Estado, Rex Tillerson, y el de Seguridad Nacional, John Kelly, se reunían en México con las autoridades locales para analizar la inmigración y otros asuntos. Una de las causas de tensión es la posibilidad de que el gobierno de Trump utilice la ayuda como medio para presionar a México en su reclamo de que pague un muro fronterizo y reprima la inmigración no autorizada.



El decreto de Trump del 25 de enero ordena a los departamentos del gobierno "identificar y cuantificar todas las fuentes de ayuda federal directa e indirecta al gobierno de México" desde 2012 en un plazo de 60 días.



Si bien es difícil cuantificar la ayuda indirecta de Estados Unidos a México a través de las instituciones multilaterales, la información sobre ayuda directa está disponible en internet.



Las fuentes principales de ayuda son el Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional, que mantienen conjuntamente el sitio www.foreignassistance.gov.



De acuerdo con sus cifras:



Estados Unidos ha otorgado a México ayuda por un valor de 234.79 millones de dólares en los últimos cinco años, o 46.9 millones de dólares anuales.



Estados Unidos prevé otorgar a México 134.6 millones de dólares durante el año fiscal en curso, que aún no ha empezado a desembolsar.



La mayor parte del gasto previsto para 2017, que es de 78.9 millones de dólares, está dedicado a programas de fomento a la democracia, los derechos humanos y la gobernanza, incluido el apoyo a instituciones cívicas.



Otros 43.8 millones de dólares irán a la promoción de la paz y la seguridad, incluidas las operaciones antinarcóticos y la lucha contra el crimen transnacional.



El monto menor del paquete de 2017, 11.9 millones de dólares, está asignado a programas ambientales y de cambio climático.



