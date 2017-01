Todo listo para la séptima edición del Charro vs Vaqueros Yair Villalpando

Compartir: Liga Compartir: (Archivo) Charros vs Vaqueros se aproxima a la capital cuando el próximo jueves 9 de febrero se realice la Bienvenida Universitaria sobre el Lienzo Charro Monumental Zacatecas en la capital de la entidad.



Así lo confirmaron los responsables de las empresas que se medirán para ver quien tiene al mejor jinete, Salvador Navarro de Bad Bull Rodeo (BBR) y Octavio Campos de Empresa Plata.



En este sentido se dio a conocer que serán un aproximado de 20 jinetes quienes tratarán de mantenerse arriba de los toros durante los 8 segundos reglamentarios para llevarse el triunfo y la hebilla de campeón que será otorgada.



Como en las anteriores ediciones la mitad serán jinetes de rodeo mientras que el resto serán charros, aún con la lista definitiva por definir.



De igual forma se realizará antes del evento principal la tradicional charrerada en la que verán acción los equipos Selección Empresa Plata, Selección Zacatecas y Selección ITZ, además de una escaramuza charra.



Los boletos de entrada tendrán un costo de 50 pesos y ya están disponibles en lugares de costumbre así como el día del evento en las taquillas del ya mencionado inmueble.



