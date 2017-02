Tolerancia cero en agresión a niños en las escuelas: Seduzac Karla Padilla

Por tal motivo invitó a los padres de familia a que en caso que sus hijos hayan sido víctimas de dicho delito u otros, realicen las denuncias pertinentes para que a su vez, la Secretaría de Educación logre mayor injerencia en los casos.



“Lo más conveniente es que esas acusaciones vengan acompañadas de denuncias de quienes sufrieron alguna situación porque entonces se abre un procedimiento legal”.



“Para nosotros como secretaría, un escenario muy malo es que salga una denuncia en un medio público, pero no haya nada de denuncia de las familias o de las niñas y niños porque aunque salga y causa indignación, estamos atados de manos porque no tenemos cómo proceder”, manifestó la funcionaria.



Sobre Espinoza Gallegos, la funcionaria confirmó que hay denuncias tanto en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ) como en la propia dependencia que encabeza, mismas que están en proceso del que dijo esperar se resuelva con justicia y a la brevedad.



“Estamos en el acopio de pruebas. No me gustaría adelantar, pero claro, podría haber una sanción que es desde una nota mala en su expediente hasta separarlo de la docencia o en definitiva de la secretaría, dependiendo de la fuerza de las denuncias y los peritajes”, dijo la funcionaria.



Aseguró que por el momento el docente está separado de las aulas como una medida cautelar, ya que “alguien que tiene esa sospecha, consideramos que no puede estar ante el aula porque tomamos un riesgo”.



“En este tema no hay que tomar riesgos porque ya bastante riesgoso es que haya situaciones de este tipo y que no las conozcamos y no podamos proceder legalmente”.



Mercado Sánchez indicó que para contener éste tipo de problemáticas aisladas, se está activando el programa de Convivencia Escolar que comprende talleres y capacitaciones para toda la comunidad escolar.



En conjunto con la PGJEZ, la Secretaría de la Mujer y el Centro de Justicia para las Mujeres, la Secretaría de Educación mantiene un vínculo de comunicación directa con padres de familia sobre diversos temas de interés para prevenir y erradicar problemáticas relacionadas con la violencia escolar.



Descartan malos manejos

En otro tema, Gema Mercado descartó que hubiera manejos en la distribución de recursos de la primera etapa del programa de Escuelas de Tiempo Completo para 900 escuelas del estado.



“No hubo negligencia, no hubo mala intención y por supuesto nada de jineteo. Hay esa preocupación de responder lo más pronto que se pueda”, y dijo esperar que luego de ésta primera entrega de 105 millones de pesos, el procedimiento se realice de buena manera.



Manifestó que a raíz de cambios administrativos derivados de la contabilidad gubernamental de este 2017, se obligó a emparejar al año fiscal programas específicos como éste.



Dicho recurso fue recibido desde octubre, y según la funcionaria no habían sido distribuidos debido a las reglas de operación que trae consigo el programa y que para ejecutarlo, se realizaron procesos de licitación e invitaciones para poder distribuir el monto a través de tarjetas.



Escuelas de Tiempo Completo se integra por conceptos de alimentación y de gestiones de infraestructura y apoyo a las condiciones de cada plantel, que ejercen cada uno de los directores.



“Conlleva una responsabilidad personal- La mayor parte la asumen pero algunos dicen que no, entonces tienen que buscar un tercero. Son pequeños detalles que se van sumando y nos llevan a este momento”, manifestó la funcionaria.



La distribución final de esta primera etapa se dio el pasado jueves, priorizando la parte de alimentos ya que es una cuestión social primordial para los padres de familia beneficiados quienes tienen la certeza de la ministración de alimentos balanceados para cerca de 23 mil niños.



“El programa está funcionando, por supuesto con trámites que a veces son difíciles. Yo lamento mucho cuando esos esfuerzos que se viven internamente se transmiten como nerviosismo a la comunidad educativa”, expresó Mercado Sánchez.



