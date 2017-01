Tom Hardy levanta la mano para ser el próximo James Bond Excélsior

Pero además el histrión nominado al Oscar por su papel en The Revenant, del aclamado director mexicano Alejandro González Iñárritu, hasta eleigió al realizador idóneo para la nueva película del 007.



"En el gremio de actores solemos decir que si hablas de eso, estás automáticamente fuera de la competición. ¡Así que no puedo decir nada! Si digo algo, se esfuma", advirtió Hardy al ser cuestionado sobre su posible protagonismo en la película en una entrevista para Daily Beast.



Incluso el protagonista de Mad Max: Fury Road hasta se mostró emocionado de poder ser el séptimo James Bond de la saga cuando le mencionaron la posibilidad de que el director británico Christopher Nolan estuviese al frente de la nueva cinta.



"¡Chris sería genial! ¡Eso sería increíble! Sería increíble", afirmó.



"Me pregunto cómo será la próxima entrega de esa franquicia y creo que cuando mencionas a alguien como Christopher Nolan te refieres a una figura muy poderosa que podría traer algo nuevo y aportar profundidad otra vez", explicó.



Hardy, junto al también inglés Tom Hiddleston, de 35 años, son dos de los actores con más posibilidades de dar vida al carismático personaje de Ian Flemming, luego de que Craig aún no confirma su regreso a la franquicia, pese a recibir una oferta de 150 millones de dólares.



Los actores que han recreado a James Bond en el cine han sido Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.



