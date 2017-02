Tom Hiddleston explicó por qué utilizó la playera ‘I Love T.S.’ Excélsior

Durante su relación con la cantante Taylor Swift, el actor utilizó una camiseta con la leyenda ‘Amo a Taylor Swift’, las imágenes se viralizaron rápidamente en julio del año pasado







Durante la celebración del 4 de julio en la mansión de Taylor Swift en Rhode Island, el actor apareció en unas fotografías utilizando una camiseta con la leyenda ‘I love T.S.’, ‘Yo amo a Taylor Swift’, las cuales inmediatamente se viralizaron y se convirtieron en el tema del momento.



Ahora, meses después de finalizar su romance, Tom Hiddlestone habló del tema para un perfil de la revista GQ, para su próxima edición de marzo, donde explicó por qué traía esta playera puesta. La verdad es que, era el cuatro de julio y una fiesta publica y estábamos jugando, me resbalé y me lastimé mi espalda. Quería proteger el raspón del sol y pregunté ‘¿alguien tiene una playera?’, y una de sus amigas dijo ‘yo tengo esta’, y sacó la playera con el ‘I love T.S.’ que sus amigas tienen que ‘usar por contrato’. Y nos reímos de eso. Era un chiste entre amigos’, declaró a la revista.

Hiddleston también confesó que nunca entendió por qué causó tanto revuelo la playera, si era un ‘chiste entre amigos’. Nadie tenía el contexto de esa historia. Lo más difícil es que era un chiste entre amigos el 4 de julio. No lo sé. Simplemente, estaba sorprendido de que tuviera tanta atención. Esa playera se convirtió en un emblema de esto’, continuó el actor.

En octubre del 2015, a través de la Revista People la pareja confirmó que habían terminado su relación de tan solo tres meses, aunque quedaron en términos ‘amigables’.



