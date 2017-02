Tom Morello: Seremos banda sonora de resistencia anti-Trump AP

Todo ello ante la insistencia del nuevo presidente Donald Trump de que gravará las exportaciones mexicanas para financiar la construcción de un polémico muro en la frontera común. "Estamos en contra del muro, en contra de la deportación y alentamos a los hermanos y hermanas mexicanos a que hagan todo lo posible para pelear en contra de las iniciativas de Donald Trump", dijo Morello en una entrevista telefónica desde Los Ángeles.

En opinión del exguitarrista de Rage Against The Machine, las acciones del mandatario estadounidense y su equipo han sacudido a la sociedad civil de ese país como nada más desde la Guerra de Vietnam. "¡Y solo ha estado en el poder 12 días!", recalcó.



Morello se mantiene muy ocupado por estos días, entre la grabación del álbum debut de Prophets Of Rage, su proyecto musical con el bajista y el baterista de Rage Against The Machine, Tim Commerford y Brad Wilk, así como integrantes de las agrupaciones Cypress Hill y Public Enemy.

