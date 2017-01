Toman manifestantes Recaudación de Rentas y el Kiosco de servicios electrónicos Marcela Espino

De igual manera, la protesta se realizó en la presidencia municipal en complemento a las acciones en contra del alza de precios.



Los manifestantes llegaron a las oficinas de recaudación minutos antes de que abrieran al público a fin de no permitir el acceso a los empleados.



La acción se aplicó en las instalaciones de la avenida García Salinas así como la calle Francisco Javier Mina en la zona centro. También protestaron en la delegación de la Dirección de Tránsito y Vialidad en donde existen espacios de la Sefin.



Claudia González, una de las manifestantes, expresó que a pesar de que al inicio de la semana se trataba de un número reducido de simpatizantes, ahora se respaldan por un centenar de personas.



Afirmó que no son simpatizantes de partidos políticos, al contrario, se encuentran molestos por el actuar de estos grupos y por ello, permanecen inconformes con las decisiones que ahora afectan la economía de los habitantes.



Expresó que tuvo contacto con representantes de grupos que ya se organizaron y son originarios de San Luis Potosí y Aguascalientes.



El cierre de las oficinas será permanente esta semana, según anticiparon.



Intentan impedir el pago de predial

Un grupo de inconformes con el pago de impuestos intentaron cerrar las oficinas de Catastro en la presidencia municipal.



La protesta se llevó unos minutos y se retiraron pacíficamente, después de dialogar con autoridades municipales.



Mario Alberto Cruz, responsable del departamento de Catastro, explicó que pretendieron apagar las computadoras y evitar que se hiciera el cobro a los ciudadanos que ya se encontraban formados.



Sin embargo, fue poca la respuesta de los contribuyentes y se dialogó con quienes protestaban para evitar que dañaran el sistema de cómputo para hacer los cobros.



En la negociación con el grupo de manifestantes participó el secretario de Gobierno, Daniel Ramírez y el jefe de Catastro.



En este departamento, se inició el cobro de impuesto predial a partir del martes ante la demanda de habitantes quienes buscaron acceder a descuentos por pago puntual.



De acuerdo a la proyección del departamento, el cobro se iniciaría a partir del lunes, cuando el resto del personal regresara del periodo vacacional.



Ante la anticipación del cobro, disponen de cuatro cajas y a partir del lunes, habrá tres más.



