Toman oficinas de recaudacion de rentas de Río Grande 

Manuel García Ríos, a nombre de los manifestantes señaló que su presencia es con el propósito de manifestarse por el incremento en los impuestos en el estado, “sobre todo con el nuevo impuesto que es de infraestructura, el cual es como un cobro a derecho de piso, y se supone que ya nos están cobrando lo que es el predial, y estamos también en contra del aumento del gas, la luz y el incremento al impuesto vehicular”.



Destaco que “estamos en desacuerdo por el incremento en todos los impuestos, así como en el gasolinazo, ya que lógicamente eso va a traer por consecuencia el aumento en la canasta básica, y serán las clases más pobres quienes más recientan este incremento, así como los campesinos”.



Asimismo señaló que a este grupo de ciudadanos se le estarán uniendo varios más, “estos impuestos es como un robo en despoblado, y este tipo de manifestaciones irán en aumento pues ya se han manifestado en varios municipios del estado y a nivel nacional”.



Agregó que esta es una manifestación pacífica y que no se está incitando a la violencia ni a la agresión, ya que lo que se pretende es hacer conciencia entre los diputados y senadores para que vean por sus representados, “hay que hablar de más de seiscientos millones de pesos que pusieron en un caja chica para el gobernador dle estado Alejandro Tello, y por lo menos con la mitad de ese dinero quedaría cubierto el incremento de esos impuestos, pero eso si, ellos se dan bonos de fin de año”.



Finalmente señaló que su manifestación impedirá que el día de hoy los ciudadanos no paguen sus impuestos, además de que los trabajadores de recaudación no están privados de su libertad ya que ellos podrán entrar y salir cundo gusten, pero se impedirá que los contribuyentes realicen sus pagos.



