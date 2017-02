Toman protesta al Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEMOP 2017 - 2020 Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Miguel Toribio, dirigente estatal del SUTSEMOP, dijo que, más allá de la toma de protesta, este evento representa la unión del sindicato y un nuevo paso para la defensa de los derechos labores en Zacatecas.

" Sabemos cuáles son los asuntos que resultan de suma importancia para los trabajadores", dijo.

Aseguró que llegó ante un sindicato con grandes pendientes y solicitó el apoyo del gobernador para atender las necesidades de los afiliados, ya que se tomaron decisiones, en la administración anterior, sin realizar un consenso de los integrantes.



Añadió que la primera labor del comité será reformar el estatus del sindicato para evitar que los dirigentes se prolonguen en el puesto, ya que no habrá lugar para los trabajadores que no velan por la organización.

" Quién no trabaje, no cabe en este proyecto; venimos a trabajar", dijo.



capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.- Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado, tomó protesta al nuevo Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEMOP que será liderado por Miguel Toribio y tomará la administración del sindicato durante el periodo 2017- 2020.Miguel Toribio, dirigente estatal del SUTSEMOP, dijo que, más allá de la toma de protesta, este evento representa la unión del sindicato y un nuevo paso para la defensa de los derechos labores en Zacatecas.Aseguró que llegó ante un sindicato con grandes pendientes y solicitó el apoyo del gobernador para atender las necesidades de los afiliados, ya que se tomaron decisiones, en la administración anterior, sin realizar un consenso de los integrantes.Añadió que la primera labor del comité será reformar el estatus del sindicato para evitar que los dirigentes se prolonguen en el puesto, ya que no habrá lugar para los trabajadores que no velan por la organización. Agregar a favoritos zacatecas

sutsemop

comité ejecutivo

alejandro tello cristerna