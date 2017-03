Tomar en serio a Dios Isabel Orendain

La cultura de hoy nos dice que ser feliz no nos debe de costar nada, para ser feliz no debe de haber sacrificio, ahorita se quiere una carrera rápida, una sexualidad sin responsabilidad, no existe respeto por lo demás, estamos viviendo en la cultura de lo desechable, lo ideal es el éxito fácil, a todo lo que cuesta le damos vuelta, no estamos enseñando nuestros hijos a que les cuestan las cosas, y sobretodo no estamos tomando en serio nuestra fe, nuestra religión, no estamos tomando en serio a Dios.



El mundo de hoy nos presenta a Dios como el primer enemigo de la felicidad; por estar dentro de un grupo de mi religión en donde he estudiado mi fe y en donde tengo contacto y conocimiento de muchas personas, les puedo dar muchos ejemplos de personas que conozco que están cerca de Dios y se lo toman en serio, son muy felices y a pesar de todos sus sufrimientos tienen mucha paz, mucha tranquilidad, sus familias están unidas, no le huyen al sacrificio; en cambio las que están lejos de Dios cuando les sucede algún imprevisto no están en paz, no duermen tranquilos, no toman buenas decisiones ni para ellos ni para sus familias.



Tengo dos casos de amigas que han tenido problemas muy fuertes en su matrimonio y la que está cerca de Dios ahorita es feliz perdonó, su familia está unida, y la que está lejos de Dios, ya echó a perder su vida, la de su esposo y la de sus hijos, pues se fue de su casa y no luchó, ni buscó una solución que beneficiará a todos y que claro que implicaba mucho sacrificio.



Una vez al hablar de los mandamientos de la ley de Dios, un sacerdote nos dio un ejemplo muy bueno; dijo que los 10 mandamientos son como 10 carriles de una carretera muy buena, muy segura, en donde podemos ir con nuestro coche y sentirnos en paz, felices y seguros y que si los seguimos como debería de ser llegaremos a la meta que para todos los creyentes es Dios y por lo tanto la vida eterna; en cambio si nos vamos por los atajos y nos salimos de los carriles se nos ponchará la llanta, tendremos muchas dificultades y no llegaremos a la meta y a lo mejor si llegamos estaremos mucho más cansados, mucho más desgastados.



Hay que reflexionar y ver que lo bueno cuesta, tomar en serio a Dios cuesta pero en el momento de definirnos por Él, nos llega la paz y la tranquilidad que tanto buscamos, no digo que se nos va a acabar el dolor y el sufrimiento, pero lo vamos a tomar distinto, vamos a agarrar al toro por los cuernos.



Vamos haciendo de nuestra familia, de nuestros hijos personas maduras que luchan por lo bueno y hacerles ver que lo bueno cuesta, una buena carrera cuesta, un buen matrimonio cuesta, un buen noviazgo cuesta, pero tomando en serio a Dios y siendo fieles a sus mandamientos seremos fuertes ante las dificultades y no perderemos ni la paz ni la felicidad.



