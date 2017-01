Tomará la ASE medidas de austeridad por indicaciones de Tello Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Sobre un presupuesto de 118 millones de pesos aprobado por la Legislatura para el presente ejercicio fiscal, la ASE dejará de realizar actividades como simposium y la reducción en gastos de combustible y mantenimiento vehicular, por medio del trabajo conjunto de los equipos de notificación y verificación.



"Las vamos a estar implementando en solidaridad con ellos y por el propio presupuesto que ya no podemos crecerlo. Ya no vamos a hacer simposium, lo hacíamos antes de las capacitaciones pero ahora las vamos a hacer aquí dentro de las instalaciones de la Auditoría Superior".



"Todos los directores traen sus vehículos propios y la gasolina se cubre con cada uno", dijo Brito Berumen, y agregó que de eliminarán conceptos como festejos para economizar los gastos.



Aunque el plan está establecido, precisó que aún no se tiene una proyección de ahorro por cuestiones como el incremento al precio de la gasolina.



"Se están haciendo cálculos", mencionó el auditor, asegurando también que desde tomar posesión del cargo en el 2012 ha ejercido sus labores en su vehículo particular.



A menos que el Sindicato de la ASE, integrado por un estimado de 52 trabajadores, promueva un incremento salarial ante el Poder Legislativo, ningún otro funcionario de la misma podrá acceder a este beneficio. Además solo en caso de requerirse sustitución de personal, la ASE ejercerá contrataciones durante este 2017 a efecto de cumplir con el Programa Operativo Anual y abarcar las auditorías meta de este año.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- Raúl Brito Berumen, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que para sumarse a las disposiciones emitidas por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, en ésta entidad se implementará una serie de medidas de austeridad.Sobre un presupuesto de 118 millones de pesos aprobado por la Legislatura para el presente ejercicio fiscal, la ASE dejará de realizar actividades como simposium y la reducción en gastos de combustible y mantenimiento vehicular, por medio del trabajo conjunto de los equipos de notificación y verificación."Las vamos a estar implementando en solidaridad con ellos y por el propio presupuesto que ya no podemos crecerlo. Ya no vamos a hacer simposium, lo hacíamos antes de las capacitaciones pero ahora las vamos a hacer aquí dentro de las instalaciones de la Auditoría Superior"."Todos los directores traen sus vehículos propios y la gasolina se cubre con cada uno", dijo Brito Berumen, y agregó que de eliminarán conceptos como festejos para economizar los gastos.Aunque el plan está establecido, precisó que aún no se tiene una proyección de ahorro por cuestiones como el incremento al precio de la gasolina."Se están haciendo cálculos", mencionó el auditor, asegurando también que desde tomar posesión del cargo en el 2012 ha ejercido sus labores en su vehículo particular.A menos que el Sindicato de la ASE, integrado por un estimado de 52 trabajadores, promueva un incremento salarial ante el Poder Legislativo, ningún otro funcionario de la misma podrá acceder a este beneficio. Además solo en caso de requerirse sustitución de personal, la ASE ejercerá contrataciones durante este 2017 a efecto de cumplir con el Programa Operativo Anual y abarcar las auditorías meta de este año. Agregar a favoritos auditoría superior del estado

raúl brito berúmen

ase

alejandro tello cristerna