Tornados dañan decenas de casas en San Antonio AP

Un equipo de inspección del Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un tornado con vientos de 169 kph azotó una zona residencial aproximadamente a ocho kilómetros al norte del centro de San Antonio cerca de la medianoche. De los 43 hogares que sufrieron daños en el área, tres se derrumbaron por completo, de acuerdo con el vocero del Departamento de Bomberos de San Antonio, Woody Woodward.



Lucy Duncan, residente de la zona, dijo que a través de una ventana de su hogar sólo lograba ver una neblina blanca al momento de la tormenta. Agregó que ella y su esposo rápidamente tomaron a sus hijos y se ocultaron bajo un colchón en uno de los pasillos interiores, justo antes que el techo de la casa fuera arrancado.



En ese momento no sabíamos qué estaba pasando. Empezamos a escuchar estallidos del sistema eléctrico y pensamos que la casa se había incendiado", afirmó a la televisora KENS-TV de San Antonio.



Ocho edificios en un complejo de apartamentos cercano sufrieron daños graves: los vientos arrancaron varios techos de esos edificios y un par de inmuebles se derrumbaron parcialmente, indicó Woodward.



Cinco lesiones menores fueron reportadas en el área. Las cuadrillas que evalúan los daños señalaron que los reportes preliminares indican que el tornado dejó un rastro de 7.3 kilómetros.



Otro tornado tocó tierra brevemente aproximadamente a ocho kilómetros al noreste del Aeropuerto Internacional de San Antonio. Woodward no contaba con reportes de daños para esa área, pero las imágenes muestran un conjunto de enormes torres de acero con cables de electricidad de alto voltaje derribados o cortados.



En diferentes partes de la ciudad, la tormenta causó daños a más de 100 estructuras, según Woodward.



